Justin Timberlake (37) og Jessica Biel (36) er selve definisjonen på et superpar, men nå kan ekteskapet henge i en tynn tråd.

Det er seks år siden de ga hverandre sitt ja, men ifølge Radaronline.com får paret nå profesjonell hjelp for å redde forholdet.

Overhørte ektemannen

– Justin vitset nylig overfor venner om hvor mye kona hadde forandret seg etter hun ble mor, noe hun ikke synes var særlig morsomt, forteller en kilde nær paret.

Biel skal ha overhørt ektemannen.

– Hun hørte han fortelle at når hun ikke er på den røde løperen, ligner hun på en husmor som har for mye å gjøre. Da han sammenlignet henne med en fotballmamma, ble hun forbanna, fortsetter kilden overfor Radaronline.com.

Nå går paret i terapi for å være føre var.

– En venn foreslo å ta affære før det blir verre, forteller kilden.

Sjalu

Timberlake skal også ha sagt at konas usikkerhet gjør ham gal, og at han skulle ønske hun kunne stråle litt mer.

Biel på sin side har slitt med å føle seg sexy etter at de fikk sønnen Silas for tre år siden. Hun ansatte også kun mannlige barnepassere, fordi hun ikke ville ha flere damer rundt ektemannen.

I 2014 saksøkte paret et britisk magasin etter at magasinet kom med påstander om at forholdet deres var i ferd med å rakne. Magasinet innrømmet til slutt at historien var falsk.

Gråtkvalt

I 2015 ble Timberlake innlemmet i hjembyen Memphis' Music Hall of Fame. Da hyllet han gråtkvalt kona fra scenen.

– Først og fremst vil jeg takke min vakre, kjærlige og forståelsesfulle kone, Jessica, sa Timberlake.

– Jeg elsker deg mer enn jeg kan uttrykke og mer enn jeg kan skrive i en sang, sa han med blanke øyne.

Paret var nylig å se på The Tonight Show med Jimmy Fallon, som du kan se på TV 2 Sumo.