Canadas utenriksdepartement bekreftet tirsdag pågripelsen av en tredje canadisk statsborger.

En talsperson for departementet sier de er klar over pågripelsen, men at det foreløpig ikke vil bli gitt flere opplysninger.

Fra før av er to canadiere pågrepet i Kina i kjølvannet av Meng Wanzhou-saken, der kanadiske myndigheter anholdt Huaweis finansdirektør i Vancouver 1. desember etter arrestordre fra USA.

Amerikanerne anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Meng slapp ut av arresten tidligere mot kausjon mens hun venter på å bli utlevert til nabolandet.

«Uakseptable»

Fredag ba USAs utenriksminister Mike Pompeo Kina om å løslate kanadierne. Han kaller pågripelsene «uakseptable».

The National Post kan ikke bekrefte identiteten til den tredje personen som er pågrepet i Kina, men det skal ikke være en diplomat eller en forretningsmann etablert i landet, slik de to andre som er pågrepet er.​

I forrige uke bekreftet en talsperson for kinesisk UD at to kanadiske borgere ble pågrepet, skriver Sky News.

Pågripelsene settes i sammenheng med at finansdirektøren i mobilgiganten Huawei ble pågrepet i Canada og risikerer utlevering til USA, der hun er etterlyst for brudd på sanksjonene mot Iran.

Michael Spavor og den tidligere diplomaten Michael Kovrig ble ifølge talsmannen Lu Kang pågrepet og mistenkt for virksomhet som truer Kina nasjonale sikkerhet.

Spavor driver ifølge CNN et foretak som bistår de som vil reise inn i det lukkede landet Nord-Korea, og har tidligere hjulpet NBA-spilleren Dennis Rodman da han fikk møte Kim Jong-un.

Canada er informert om pågripelsene, opplyser kinesisk UD, som ikke vil si noe om de pågrepne har fått advokatbistand.

Øker spenningen

Pågripelsene økte spenningen mellom de to landene. Canadas utenriksminister Chrystia Freeland bekreftet onsdag i forrige uke at nok en kanadier var anholdt i Kina.

Kinesisk UD hadde i forkant advart Canada om at det ville medføre «alvorlige konsekvenser» om ikke Huawei-toppen ble løslatt umiddelbart. Tirsdag ble finansdirektøren Wanzhou Meng løslatt mot en kausjon på 63 millioner kroner, i påvente på en utlevering til USA.

Meng må levere fra seg passet sitt, hun får ikke lov til å oppholde seg utendørs på visse tidspunkter og hun skal GPS-spores og overvåkes døgnet rundt.

Anklagen mot Huawei-toppen er sentrert rundt selskapet SkyCom, som har solgt teletjenester til Iran. Påtalemyndigheten ser SkyCom som en del av Huawei, noe Meng avviser og flere ganger skal ha nektet for overfor amerikanske banker.



(TV 2/NTB)