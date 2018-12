Mange våknet opp til iskalde morgen-temperaturer torsdag.

Kaldest i natt var det på Grotli i Oppland og Folldal i Hedmark med henholdsvis 28,4 og 27,4 minusgrader.

Ski-entusiaster må også være rause med ullplagg og kuldekrem i dag. Hemsedal og Geilo hadde minus 25 i natt, og det blir neppe over minus 15 på dagtid.

I nord er det imidlertid riktig mildt. Tre plasser i Troms og Finnmark hadde over seks plussgrader onsdag.

– Vinterværet er snudd på hodet, sier vakthavende meteorolog hos StormGeo Olav Krogsæter til TV 2.

Storm treffer søndag

Været vil fortsette å være relativt mildt i nord gjennom helgen, men i Sør-Norge vil sprengkulda bokstavelig talt blåse bort.

– Det blir mye vind i Sør-Norge i helgen. Vi blir liggende skvist mellom kraftige lavtrykk over Island og England og et høytrykk over Finland, noe som fører til kraftig sørøstlig vind som kan komme opp i storm styrke flere steder søndag, sier Krogsæter.

Vinden starter allerede lørdag, men når klimakset søndag. Aller verst blir det i Rogaland og Agder, men også sørlige fjellstrøk er utsatt. Det kan også blåse friskt i Hordaland, men lenger nordover vil det «bare» være snakk om kuling. Det samme gjelder Oslofjorden.

– Sprengkulden blåser vekk, men det vil fortsatt være minusgrader i Sør-Norge i helgen. Det blir litt snø både på Sørlandet og Østlandet. Ikke store mengder, men det blir fort dårlig sikt på grunn av vinden. Det kan gi vanskelige kjøreforhold flere steder.

Krevende over fjellet

Meteorologen oppfordrer folk som skal på juleutflukt til eller over fjellet i helgen om å tenke seg om to ganger før de legger i vei.

– Haukelifjell og Hardangervidda ligger mest utsatt til for vinden. Vinden i kombinasjon med snøen der kan fort gi krevende kjøreforhold. Det er nok størst fare for at Haukelifjell kan bli stengt, sier Krogsæter.

Foruten en del vind, kan store deler av landet vente seg strålende vintervær i helgen. Fra Hordaland og nordover til Bodø vil det bli flott vær med sol. I sørøst og lengst nord i landet vil det bli noe gråere.

Juleværet i det blå

Det er fortsatt en del usikkerhet om værutviklingen over helgen. Et lavtrykk truer fra vest, og vil gi mildere vær og nedbør langs kysten, men det er usikkert når det treffer.

– Det kommer inn et lavtrykk fra Atlanteren som stanger inn mot høytrykket i øst. Det blir nok ikke mye nedbør før tirsdag og onsdag, men det er usikkert, forteller Krogsæter.

– Og hva så med med juleværet?

– Det er fortsatt veldig usikkert og for tidlig å si noe sikkert om, fastslår meteorologen.

PS: Vindprognose-kartet øverst viser dessverre for lite vind over land, så man kan anta at det blir storm også i de sørlige høyfjellsstrøkene selv om det ikke vises på kartet, opplyser StormGeo.