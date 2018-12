Den siste uken før jul er hektisk for de aller fleste av oss. Nå skal alt det siste ordnes og handles. Stressnivået er høyt – og da skjer også uhellene.

For flere tusen nordmenn blir julen innledet med en veldig lite hyggelig ekstrautgift. De er uforsiktig og bulker bilen. Og når regningen for det kommer, blir det kanskje en jul med litt mindre glede enn det burde vært.

Tall fra Finans Norge viser at antall bilskader har økt hvert eneste år siden 2014. I fjor ble det registrert hele 5.275 karosserisskader, bare fra 21. til 23. desember.

Stadig flere biler

– Hektisk innspurt mot jul, stress og overfylte parkeringshus hvor alle kappes om å parkere nærmest mulig inngangsdøra, er årsaker som går igjen.

Det sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.



Han legger til:

– Det blir stadig flere biler på norske veier, noe som merkes spesielt i disse hektiske førjulsdagene. Da skal alle inn i et overfylt parkeringshus for å handle inn de siste gavene og fylle opp kjøleskapet med julemat.

Lille julaften er en søndag

Den verste bulkedagen før jul de siste fire årene har vært 22. desember. Da har det i gjennomsnitt skjedd 1.992 skader.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If

Deretter følger lille julaften med 1.578 skader og 21. desember med 1.529 registrerte skader i snitt siden 2014.

Slik blir det kanskje ikke i år:

– Nei, i år faller lille julaften på en søndag. Jeg tror det vil gjøre fredag 21. desember til en mer utsatt dag enn lille julaften i år. Gjennomgående er det nemlig slik at når en av disse dagene faller på en søndag, betyr det mindre bulking. Åpningstidene i butikkene er kortere. Samtidig kan et snøfall eller veldig glatt føre brått forandre dette bildet, sier informasjonssjefen i If.

Legger ikke igjen lapp

I fjor skjedde det hele 67 prosent flere skader på disse dagene, sammenliknet med ellers i året.

Påkjøring av parkert kjøretøy er blant skadetypene som er overrepresentert disse hektiske bulkedagene. Hele én av fem skader hvor skadebildet er kjent, er nettopp av denne typen.

– Dette er blant de dagene i året hvor flest nordmenn kommer tilbake til sin parkerte bil og ser at noen har kjørt på den. Dessverre er det altfor ofte ikke lagt igjen kontaktinformasjon, sier Clementz.

Tusenlappene flyr

Ryggeskader, spesielt på parkeringsplasser og i parkeringshus, er også en gjenganger. Hele 15 prosent av de kjente skadene de siste fire årene oppsto i forbindelse med rygging.

– Hvis flere hadde parkert litt unna det mest hektiske området rett foran inngangen til kjøpesenteret, ville mye vært gjort. Rygger du inn når du skal sette fra deg bilen, har du dessuten bedre oversikt når du kjører ut igjen, sier Clementz.

Det skal ikke store skader til før tusenlappene flyr. Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i bilbransjen. Han har møtt mange ulykkelige kunder som har måttet punge ut for å reparere skader som egentlig er ganske unødvendige.

Ofte skal det ikke mye til før tusenlappene flyr. Det koster å ha bilen på verksted!

Gå noen skritt ekstra

– I de aller fleste tilfellene er det snakk om at man er uoppmerksom eller rett og slett litt sløv. Er du i et parkeringshus, må du skaffe deg oversikt over kanter og stolper, før du begynner å rygge. På parkeringsplassen behøver du ikke skvise bilen inn i de trangeste lukene. Parker heller litt unna og gå noen skritt ekstra. Da er bilen gjerne mindre utsatt. De siste årene har det kommet gode hjelpemidler i form av parkeringssensorer og ryggekameraer. Men de kan aldri helt erstatte en sjåfør som følger med og holder hodet kaldt, sier Benny.

Den største enkeltgruppen blant de innmeldte skadene før jul er eneulykker. Dette er typisk en ulykke hvor du selv skraper borti veggen i parkeringshuset med bilen din eller får motorstopp.

– Vi får inn svært mange telefoner fra kunder som trenger veihjelp disse dagene. Veihjelp er dekket på kaskoforsikringen til praktisk til alle forsikringsselskaper, du betaler gjerne bare noen hundrelapper i egenandel, avslutter Clementz.

