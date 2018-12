Gavekort er og blir en populær julegave til den som har «alt». Mer elegant og hakket mer personlig enn å gi penger, som kan føles litt rart å sende til onkel Harald i Namsos.

Ifølge Forbrukerrådet har to av tre nordmenn gitt eller fått gavekort som gave i løpet av de siste to årene.

Faren med denne gaven er at gavekortet blir lagt i en skuff og glemt. Og siden stort sett alle kort har en utløpsdato eller andre betingelser heftet ved dem, risikerer du at kortet er verdiløst når det dukker opp.

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole anslo overfor TV 2 for ett år siden at nordmenn glemmer gavekort til en verdi av tre milliarder kroner.

Noter utløpsdatoen i kalenderen

Forbrukerrådet har formulert noen tips til hvordan man unngår at gavekortet blir glemt og verdiløst. En smart ting man kan gjøre, er å lage en påminnelse i kalenderen noen måneder før kortet går ut. Når det plinger i telefonen, sender du en melding til den som har fått gavekortet og spør om hun eller han har husket å bruke det.

Om det er du som har fått gavekortet, er det smart å bruke det raskt. Januarsalget er en fin anledning til å omsette kortet i noe du ønsker deg. Ha gjerne gavekortet i lommeboka eller i veska, så slipper du å havne i en situasjon der du ikke får brukt gavekortet selv om du er i riktig butikk.

Hvis du har bestemt deg for å gi bort et gavekort, men ikke er helt sikker på hvilken type produkt mottakeren ønsker seg, kan det være en god idé å kjøpe et gavekort som gjelder på et helt kjøpesenter eller en butikkjede. Da kan det være større sjanse for at gavekortet blir brukt enn om det bare kan brukes på én sportsbutikk eller interiørbutikk.

Kan tape seg i verdi

Når du kjøper gavekort, kan det også være lurt å passe på at det ikke er spesielle vilkår knyttet til kortet. Et gavekort er etter loven gyldig i tre år med mindre det står en annen utløpsdato på kortet.



Noen gavekort er ikke gyldig så lenge, noen taper seg i verdi fordi det belastes for et månedlig gebyr, og noen gavekort kan bare brukes én gang.

Ta gjerne et bilde av gavekortets forside og bakside om det har en kode eller en annen løsning som gjør at det er mulig å bruke kortet selv om mottakeren skulle rote det bort.

Alle Forbrukerrådets tips finner du her (ekstern lenke).​