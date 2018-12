Pappa Northug: – Gutten har en bra toleranse for galskapen

– Tro det eller ei, etter at bråket Petter har stelt istand opp gjennom årene svenskene: jeg har faktisk en svensk venn som jeg deler smørebod med, sier John Northug og ler hjertelig.

– I går fortalte Petter at det var slutt, hvordan var det?

– Litt rart. Dette har jo mer eller mindre vært livet hans siden han var 10-11 år. Og da blir det mye følelser som kommer i sving. Men vi har sett reaksjonen til Petter etter at han bestemte seg, og vi ser en stor lettelse hos han. Og det er godt for oss foreldre. Han føler takknemlighet overfor alt han har opplevd. Det gjør også vi.

– Vi to har et bra forhold

I boken "Min historie" forteller Petter Northug om sitt forhold til pappa. Og han sier rett ut at han hadde en idrettspappa som var spik, spenna gærn:

«I perioder var det tøft. Noen ganger syntes jeg så synd på meg selv at jeg var på gråten. Farsan visst hvor viktig det var for meg å vinne. Det var det alt handlet om. Han visste at jeg ikke kunne leve med å mislykkes. Så han ga klar beskjed om hva som skulle til for å lykkes. Valget var alltid mitt, men om jeg ville bli best, måtte jeg ta konsekvensene. Det du forsaker og ofrer nå kommer du til å få ti-gangeren tilbake igjen, pleie pappa å si».

– Hva synes pappa om beskrivelsen?

– Petter er kanskje ikke alene om å mene det, sier John Northug.

Langrennspappaen ler så han hikster og det tar noen sekunder før han klarer å fortsette.

– På et vis så skjønner jeg jo Petter. Men vi to har et bra forhold vi. Ingen tvil om det. Gutten har en bra toleranse for galskapen, han. Det jeg tror Petter sikter til er at jeg har vært tydelig på valg. Valg får konsekvenser. Jeg tror, håper iallfall, at Petter har merket at jeg hele tiden har vært tilstede. Uansett om det har gått bra eller dårlig.

– I boken "Min historie" så refererer Petter også til en prat han og du hadde hvor du stiller spørsmålet om det var verdt å bruke så mye av livet på toppidrett?

– Det som betyr mest for May (kona) og meg er at guttene våre har det bra og trives i sin hverdag. Og Petter har ikke vært noe unntak. Og vi har jo sett at han har trives i mange år, han har fått oppfylt guttedrømmen. Jeg tror at hvis du ikke stiller deg spørsmål om alt som må ofres, så tviler jeg sterkt på om du virkelig er motivert for å legge ned det arbeidet som kreves.