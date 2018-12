720 franske politifolk og soldater deltar i jakten på den mistenkte Cherif Chekatt (29). Politiet oppfordrer publikum både i Frankrike og Tyskland til å komme med tips om hvor han kan oppholde seg.

I utgangspunktet jobber de ut fra en teori om at han ligger i skjul et sted i Alsace-regionen, som ligger nordøst i Frankrike på grensen til Tyskland, skriver Le Parisien.

Både på fransk og tysk side ble grensekontrollen skjerpet onsdag.

Politiet frykter at han planlegger å gjøre et nytt angrep for å dø som martyr. Han tok en taxisjåfør som gissel under flukten. Da sa han at han skulle «hevne sine døde brødre i Syria».

Skudd mot hodet

Da han angrep julemarkedet i Strasbourg tirsdag kveld, ropte han «Allahu akbar» før han begynte å skyte rundt seg. To mennesker ble drept, mens en person er erklært hjernedød.

Det er den italienske journalisten Antonio Magalizzi som er erklært hjernedød. Han har en kule i hodet som sitter fast nær ryggmargen, noe som gjør den umulig å operere, skriver La Republica.

Minst 13 andre er såret. Tilstanden er kritisk for seks av dem.

Angrepet bærer preg av terrorsime. Gjerningsmannen siktet målrettet mot hodet eller nakken på ofrene. De fleste ofrene er menn, skriver franske medier. Fire personer ble også knivstukket.

Politiet mener Chekatt kan ha blitt såret i en skuddveksling med soldater under flukten. Han var i hele to konfrontasjoner med franske spesialstyrker under flukten. Llikevel klarte han å komme seg unna.

Politiet tror Chekatt handlet alene. Samtidig ble 29-åringens foreldre og to av brødrene hans tatt inn til avhør hos politiet natt til onsdag. Hvis Chekatt har medhjelpere kan det bety at det er lettere for ham å holde seg skjult.

Terrorfare

Terrorberedskapen i Frankrike er hevet til høyeste nivå etter angrepet, og onsdag innkalte president Emmanuel Macron landets militære ledelse, statsministeren og innenriks-, utenriks- og forsvarsministeren til krisemøte.

Chekatt var godt kjent av fransk etterretning. Han er dømt mange ganger for ran og andre kriminelle forhold i Frankrike, Tyskland og Sveits. Samme morgen som terrorangrepet skulle Chekatt pågripes for et ran begått i sommer, men han kom seg unna.

Taxisjåførens vitneutsagn og å hevne brødre i Syria, vitner som forteller han ropte Allah akbar, og de målrettede skuddene mot hode og nakke, indikerer terrorisme. Da politiet undersøkte leiligheten hans fant de en rifle, en granat og kniver, men ingen islamistiske symboler som tydet på at han han var ekstremist.