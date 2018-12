Ni viner som smaker terningkast 6

Liora Levi er utdannet sommelier (vinkelner) og ble nordisk mester for vinkelnere i 2012 og Norges beste vinkelner året etter.

Hun holder vinkurs og er også God morgen Norges vinekspert. Vi utfordret henne til å gi oss ni viner som er mye vin for pengene.



– Jeg har funnet noen julegaver til knallpris. Det er gode hvite og røde viner viner til under 150 kr og bobler til knallpriser, sier Levi.

Her er Levis anbefalinger:

Tre sprudlende viner

Kloster Eberbach Riesling Sekt Brut 2015, Rheingau, Tyskland

449701 (bu) Kloster Eberbach Riesling Sekt Brut 2015, Rheingau, Tyskland, kr. 189,90 Ren og frisk aroma av epler og sitrus. Denne følger opp i munnen med konsentrerte sitrontoner og noe blomster. Passer som en aperitiff eller til skalldyr naturell.

3817701 (basis) Fratelli Berlucchi Casa delle Colonne Franciacorta Brut Riserva 2012, Lombardia, Italia, kr. 215,-



Syrlig og fresh nese med noe kjeks og sitrus. Følger opp i munnen med smaker av sitron, brøddeig og gule epler. God mousse, balanse og fresh syre. Brukes til skalldyr eller fisk.

8297501 (bu) Lefebvre Champagne Cuvée Reserve Brut, Champagne, Frankrike, kr. 289,90



Frisk og fruktig nese med toner av epler og sitrus. Delikat i munnen med gode smaker av epler, mineralitet, lime og gjærbakst. God lengde og friskhet. Passer som aperitiff og til friske skalldyrretter.

Hvitviner til under 150 kr

3313801 (basis) Ca'Rugate Soave Classico San Michele 2017, Veneto, Italia, kr. 129,90.



Ren frisk nese med toner av urter og sitrus. Fresh i munnen med god fruktkonsentrasjon, epler, pære og sitroner. Fin til aperitiff, tapas, salater og skalldyr naturell.

Ca'Rugate Soave Classico San Michele 2017, Veneto, Italia

8044301 (basis) Rabl Grüner Veltliner 2017, Niederösterreich, Østerrike, kr. 139,90



Ren, frisk nese med toner av frukt, urter og gress. Saftig i munnen med balansert syre og lang frisk ettersmak.

9182901 (basis) Winter Riesling Trocken 2017, Rheinhessen, Tyskland, kr. 139,90.