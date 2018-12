Fredag skal det spilles semifinaler i EM og Norge er ikke med. Med våre stolte EM-tradisjoner, så er vel det intet mindre enn en skandale.

EM i Romania i 2000 er siste gang Norge ikke tok medalje i et europamesterskap.

Når Norge nå er ute av medaljekampen før den i realiteten begynner, så er det ikke annet å gjøre enn å finne frem kniven og gjøre klart til slakt.

Og da er det jo helt naturlig å begynne på toppen. Med han som er ansvarlig for de dårlige tider. Han som ikke har lyktes i å holde skuten på rett kurs.

For når man ikke når de forventede målene, så skal vel idretten være så ubarmhjertig at det må få konsekvenser for øverste ansvarlig?

Og midt oppe i dette, så driver Norges Håndballforbund og forhandler med Thorir Hergeirsson om å forlenge kontrakten hans?

For dem som ikke skjønte det, så var dette en liten dose ironi. Men det er helt sikkert noen som mener at Hergeirsson nå er gått ut på dato og bør byttes ut. Sånn er det alltid når en blir skuffet over resultater. Men er løsningen å bytte trener?

Thorir vet bedre enn noen andre hva han burde gjort annerledes i dette mesterskapet. Han vet veldig godt hvor Norge feilet slik at man gikk på hodet ut før semifinalene. Og når han har fått analysert mesterskapet sammen med teamet sitt, så vet han også hva som skal endres til neste mesterskapet.

Norge har i flere år hatt stor suksess med å trene hardt inn i mesterskap. Da får du naturlig nok en litt treg start på grunn av slitne kropper, men så får man senere en veldig formutløsning når det tetter seg til med sluttspill.

Dette er selvsagt risikofylt, spesielt i EM der nivået er høyt på alle lag.

Denne gangen gikk man på den smellen man ikke skulle gå på. Tapet for Tyskland i åpningskampen ble skjebnesvangert. Både fordi man senere tapte for Romania, men også fordi både Tyskland og Romania har gått helt tomme for krefter utover i EM.

Dette er to lag uten den samme bredden som Norge. Som har gått rundt på færre spillere, og det har de fått merke med det tøffe kampprogrammet som er i EM. Sånn sett så møtte Norge disse to lagene på verst tenkelige tidspunkt.

Så får en spørre seg om kanskje man tar en for stor sjanse når en bygger en formtopp mot slutten av mesterskapet? Spesielt i EM der nivået nå er så jevnt at man kan tape for alle.

Norge går garantert i pluss på denne strategien. Det er bare å se på premieskapet hos Norges Håndballforbund. Dette var mesterskapet der man ikke fikk høste av det grunnlaget man hadde sådd.