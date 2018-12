​Ifølge AP skal flyet ha gått ned litt i underkant av seks kilometer fra en av Honolulu airports rullebaner.

Kystvakten forteller at ble piloten reddet ca fem kilometer sør for Oahu. Tilstanden skal være stabil. Ifølge Hawaii News Now ble piloten skutt ut av flyet før det traff vann, og han skal kjapt ha blitt dratt opp av vannet av kystvakta.

Piloten, en mann på 47 år, deltok i en militærøvelse da ulykken inntraff, melder Hawaii News Now. Flyet var et enseters fly, så det var kun piloten i flyet da ulykken fant sted.