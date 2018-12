Klokken 23.14 fikk politiet melding flere meldinger om at en bil var observert kjørende i motgående kjørefelt ved Bygdøylokket i Oslo. Like etter kom meldingen om at bilen hadde kollidert.

Operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet forteller til TV 2 at bilen kjørte i feil kjøreretning fra den kom på E18 i Bjørvika til den kolliderte med en taxi ved Bygdøylokket, en avstand på rundt fem kilometer.

– Det kjørte en ambulanse i filen ved siden av, og denne rapporterte fortløpende til oss. Denne var naturlig nok raskt på stedet da ulykken inntraff, sier Pedersen til TV 2.

Pedersen kan foreløpig ikke si noe om farten da bilene kolliderte eller hvorfor bilen kjørte i feil kjøreretning. Føreren av bilen, en mann i 80-årene har fått førerkortet beslaglagt.

Det var kun sjåførene i bilene, og ingen av disse er alvorlig skadet. Føreren av bilen som kjørte i motgående felt ble sendt til legevakt for sjekk.

Pedersen forteller til TV 2 at E18 var stengt ved Bygdøylokket en periode, men at den nå er åpnet igjen.