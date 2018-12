– Smått utrolig at vi kan avgjøre det selv

– Jeg trenger ikke det. Det er realister. Det er kloke hoder. De vet de møter knakanes gode fotballspillere og vi må klare å ha en unit der ute som fungerer godt sammen og det skal vi prøve å få til. De som skal møte nr. 48 på rankingen av 48 lag i Europaleague, de synes det er litt ubehagelig mens vi bare skal nyte det, sier Sarpsborg-trener, Geir Bakke.

Sarpsborg ble ranket som det svakeste laget i Europaligaens gruppespill, men har kjempet seg til 5 poeng og muligheten for avansement. En sterk bidragsyter er måltyven, Patrick Mortensen. Han har scoret 6 mål i årets Europa-kvalik og gruppespill og sørget for to av tre mot Genk i Sarpsborg.

– Forhåpentligvis kan jeg hjelpe laget med å score det avgjørende målet. Det hadde vært en deilig julegave, smiler Mortensen.

1000 bortefans

​Med til Genk er ikke forsvarskjempen, Jørgen Horn. Han har ligget hjemme med magesjau, men er på vei til Belgia i morgentimene.

– Status er at han er bedre. Han kommer torsdag morgen så får vi se hvordan han har det. Det er ikke sikkert han kan spille 90 minutter, men vi håper uansett å få brukt for han på en eller annen måte, sier Bakke.

De som definitivt til stede i Belgia er fansen. Hele 1000 dedikerte sarpinger har tatt turen fra Norge.

– Det er helt utrolig. Det betyr mye. Støtten vi får i morgen kan utgjøre hele forskjellen det, sier Zachariassen.

Patrick Mortensen ble rørt da han fikk høre om det store oppmøtet.

– Det overrasker meg. Jeg får nesten gåsehud. Det hadde jeg ikke regnet med. Det er helt fantastisk. Mot Malmø borte merket man at det betyr utrolig mye for oss. Jeg håper så inderlig å gi de et godt resultat, sier han.

Sendingen kan du se på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo fra kl. 18.00.