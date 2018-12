De norske håndballjentene skal til Paris, men ikke for å spille semifinale. Fredag venter Sverige i kampen om femteplassen.

– Det er selvfølgelig en voldsom sportslig skuffelse. Norge har alltid vært der oppe. Kanskje må vi tåle en gang i blant at vi ikke spiller semifinale, men vi dro med oss Tyskland-kampen gjennom mesterskapet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.​

Det er første gang siden 2000 at Norge ikke tar poeng i EM. Norge har vært i åtte strake europamesterskap-finaler fra 2002 til 2016.

I 2015 hadde Norge alle «tittelbeltene» i håndballsirkuset som regjerende mestere i VM, OL og EM. Nå står de igjen uten noen.

– Da kommer vi vel i angrepsposisjon. Da kan vi slå nedenifra og de andre kan kjenne på hvordan det er å være favoritt, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til et samlet pressekorps.

Svele: – Flere kan vinne

Nå venter en ny hverdag for Norge med VM- og OL-kvalifisering. De har gjort det til vane å være direkte kvalifisert til de siste mesterskapene.

– Det er virkeligheten og hverdagen. Vi kan se på det globalt og i et større perspektiv: Det er utvikling i kvinnehåndball. Da jeg kom inn, vant Norge fordi de andre var dårlige. Det ble sagt veldig lenge. Det var dere med på å spre, at kvinnehåndballen var dårlig fordi Norge vant så mye, sier Hergeirsson, og fortsetter:

– Konkurransen er hardere, så jeg håper alle jubler fordi det er en større prestasjon å være i toppen. Vi har fortsatt tenkt til å være i toppen. Vi må ikke bli historieløse. Vi er fortsatt i toppen og har tenkt til å være det videre.

TV 2s ekspert mener Norge fått langt hardere motstand de siste årene.

– Det er ingen tvil om det. Det er flere som kan vinne kvinnemesterskap. Det Norge har gjort over så mange år, er fantastisk. Vi må leve med at det blir en femte- eller sjetteplass et år, selv om det er skuffende, sier Bent Svele.

Må ut i kvalifisering

Svele påpeker at kampen mot Sverige er viktig med tanke på seeding i kvalifisering til VM og OL, førstnevnte i juni neste år og OL i mars 2020.

– De norske spillerne er motiverte til å slå svenskene. Det er bedre å bli nummer fem enn seks når du ikke er blant de fire beste, sier han.

Når Norge må ut i kvalifisering, venter mange svakere motstandere.

– Det er alltid en fordel å spille mot lag som er gode. Når man tidligere har hatt fri i juni og har kunnet møte gode motstandere i treningskamper, må man nå spille kvalifisering mot dårligere lag. Det er den brutale verden når du ikke presterer i mesterskap, sier Bent Svele.

Stine Bredal Oftedal lover at de skal avslutte med stil mot Sverige.

– Det er alltid ære på spill mot Sverige og Danmark. Det lønner seg også når det kommer til seeding. Vi ønsker å avslutte med stil og vise at dette var en ren glipp i begynnelsen, for nå ser vi ut som vi burde se ut, sier kapteinen.

Romania og Russland møtes i den ene semifinalen, mens det blir Frankrike mot Nederland i den andre.