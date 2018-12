May vant i dag, men det blir neppe champagne i kveld

Theresa May er sikret nok et år i en tilsynelatende umulig jobb, men hun vil ikke lede de konservative inn i et nytt parlamentsvalg.

For den britiske statsministeren er smertefullt klar over at hun ikke er noen favoritt i sitt eget parti.

I dag måtte hun love sine parlamentsmedlemmer at hun ikke ville kjempe for toppjobben i det neste parlamentsvalget. Hun satte med andre ord en deadline for sin egen tid i Downing Street i håp om at de som ikke liker henne i det minste kan la henne gjøre ferdig Brexit-jobben.

Det kan ha vært flere årsaker til at May sikret flertall i dag. Trusselen om en ny folkeavstemning om EU-medlemskap, mangelen på en arvtaker som kan samle et dypt splittet parti, risikoen for et «no deal»-scenario og frykten for at opposisjonsleder Jeremy Corbin tar over adressen Downing Street nummer 10 var muligens nok til at flere parlamentsmedlemmer bestemte seg for at May tross alt var det minste ondet.

200 har fortsatt tillit, men for 177 av hennes egne kolleger var ikke løftet om å gi seg før valget i 2022 nok. Det svekker Mays autoritet.

«Strong and stable»

Theresa Mays slagord under valgkampen i fjor var «et sterkt og stabilt lederskap». Hun ville hedre folkeavstemningen fra 2016 og ta britene ut av EU på en trygg og god måte.

Men mange av hennes egne har ikke tilgitt henne for at hun mistet majoriteten i fjorårets katastrofevalg. I etterkant har May gang på gang måttet overbevise både folket og sitt eget parti om at hennes prioriteringer handler om å gjøre det beste for Storbritannia og ikke om egne ambisjoner.

Det er ingen tvil om at May ønsker å bli husket som en robust, pliktoppfyllende og utholdende statsminister. En fighter. Men mange i hennes eget parti mener hun ikke har vært tøff nok i forhandlingene med EU, at hun har gitt for mye.

Spekulasjoner

Britiske tabloider har lenge spekulert på når et mistillitsforslag ville komme mot May. Etter at flere ministere trakk seg som følge av hennes Brexit-strategi og -avtale var siste dråpe at hun ikke lot parlamentet stemme over avtalen på tirsdag.

Statsministerens forsøk på å bygge bro mellom den harde og den myke Brexit-fløyen i det konservative partiet har vist seg å være en umulig oppgave. Kompromisset hennes vil verken EU-tilhengerne eller Brexit-tilhengerne ha.

Dermed forstod May at en avstemning i parlamentet ville drepe avtalen hennes og hun valgte å utsette i siste time. Den avgjørelsen gjorde mange rasende.