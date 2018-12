Petter Northug slet med å holde tårene tilbake da han snakket om hvor mye familien hadde betydd for hans karriere. Spesielt da brødrene Tomas og Even ble nevnt, fikk den abdiserte skikongen problemer med å uttrykke seg.

Onsdag kveld har Tomas Northug, som la opp som skiløper i 2017, publisert et emosjonelt innlegg på sin Instagram-konto.

– Takk for at du viste meg vinterveien. Den beskrivelsen du gir av fatter'n i forhold til deg, sånn ble jeg behandlet av deg - hardt og brutalt. Som regel var det ingen barnevennlige øvelser du hadde på planen. Men det gjorde meg jo sterk på et annet vis, skriver Tomas Northug.

Se innlegget i sin helhet nederst i saken.

Han forteller også om opplevelsen da storbror heiet Tomas frem til hans første distanseseier i norgescupen i 2009.

– På NC i Granåsen klarte jeg å vinne mitt første distanserenn. Da var du på syv-åtte forskjellige plasser for å heie på meg to dager etter Tour de Ski. Siste sekundering var: «Husk hvor vondt bestefar hadde det de siste timene». Har så mange historier fra vinterveien, den var lang. Takk, og værsågod for sprintgullet i Falun, avslutter Tomas.

Det var en svært preget Petter Northug som takket familien under sin pressekonferanse i Trondheim onsdag formiddag.

– Jeg kunne sittet her og ramset opp veldig mange som har hjulpet meg og bidratt til karrièren jeg har hatt. De vet godt hvem de er. Foreldrene mine støttet meg i alle år. Jeg har hatt to brødre som er skiløpere og som har vært veldig viktige for meg, i hvert fall etter 2011, og som har hjulpet meg med motivasjonen. Gjennom dem fant jeg motivasjon til å satse videre som skiløper. Når jeg sitter her i dag så må jeg si at det har vært et eventyr, sa Petter Northug.