Lewandowski hylles etter ellevilt drama: - Han er verdens giftigste spiss

Oppgjøret mellom Ajax og Bayern München ble et ellevillt drama som hadde det aller meste en fotballkamp kan by på.



Til slutt endte det med to røde kort og seks scoringer. Bayern München sikret seg til slutt seieren i gruppa etter at oppgjøret endte med 3-3.

– For en sinnssyk fotballkamp vi har fått sett. Det er en av høstens villeste fotballkamper, konkluderte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.



Utover i oppgjøret eksploderte det nemlig fullstendig i Amsterdam.

– Denne kampen hadde alt. Rett og slett en helt fantastisk fotballkamp, slo TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fast etter oppgjøret.

Ellevilt drama

Etter 75 minutter, på stillingen 1-1, virket det imidlertid som om Bayern München hadde full kontroll på oppgjøret.



Tyskerne spilte nemlig mot ti mann og kunne cruise det hele inn, men så pådro Thomas Müller seg et rødt kort midt på banen.

Veteranen hadde trolig ikke kontroll over situasjonen da han hoppet opp med foten. I motsatt ende kom en Ajax-spiller og Müller traff han i hodet med knottene. Det endte med rødt kort til Müller.

– Han kan umulig ha sett motstanderen, konkluderte TV 2-kommentator Petter Myhre og fikk støtte av studio etter kampen som konkluderte med at rødt var riktig, men at det neppe var en bevisst handling fra Müller.



Åtte minutter før slutt så det ut til at Müller-utvisningen skulle bli skjebnesvanger. Ajax-innbytter Kasper Dolberg ble nemlig lagt i bakken i straffefeltet, og fra straffemerket gjorde Kasper Dolberg ingen feil da han satte inn 2-1.

Scoringen gjorde at Ajax plutselig tok over gruppeledelsen.



​Men i Amsterdam var dramaet bare så vidt startet.



Tre minutter før slutt fikk Bayern München straffe, og straffemerket gjorde Robert Lewandowski ingen feil. Med sitt 53 mål i Champions League - bare fem spillere har gjennom historien scoret flere - satte storscoreren inn 2-2.

– En sånn mann slipper du ikke løs i ditt eget felt. Han er verdens giftigste spiss, konkluderte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i pausen.



2-2-målet til Lewandowski gjorde at det igjen var Bayern München som ledet gruppen.



​Så da Kingsley Coman satte inn 3-2 til Bayern på overtid, trodde nok alle at dramatikken i Amsterdam var over.



​Men nei.



Langt ut i overtiden utlignet Ajax til 3-3 ved Nicolas Tagliafico, og dermed hadde Ajax et par minutter til på seg til å fikse seieren i gruppa.



Ajax kastet alle mann i angrep, men ​Bayern holdt unna og kunne juble for seieren i gruppa etter en ellevill fotballkamp i Amsterdam.