United klønet det til - fikk ikke gruppeseieren

United-spilleren fikk ballen en knapp meter foran mål, og hadde ingen forstyrrelser i det han sende av gårde skuddet på åpent mål. Det skuddet endte utrolig nok like utenfor for Pogba.

– En grov bom fra en som i og for seg har levert for United på bortebane i Champions League denne sesongen, sier kommentator Osnes.

Men det var Valencia som skapte mest i den første omgangen, og de gikk også til pause med 1-0 ledelse.

Selvmål av United

Etter pause vartet United opp med en svært klønete start. Michy Batshuayi var på vei mot Uniteds mål i det Phil Jones gikk for en sklitakling. Det resulterte i at Uniteds midtstopper fikk en tå på ballen i det Sergio Romero var på vei ut. Ballen? Den trillet inn i det tomme målet.

Dermed sto det 2-0 til Valencia kun tre minutter ut i den andre omgangen.

Rashford utliknet på tampen

United svarte med å sette innpå Marcus Rashford og Jesse Lingard. Det tok tid, men i det 86. minutt ga det resultater for United. For med fire minutter igjen av ordinær tid, headet Rashford inn reduseringen for United. Spørsmålet var bare om den kom for seint.

Det gjorde den også, og det endte 2-1 til Valencia.

Young Boys sikret seier over Juventus, men det hadde ingenting å si for italienerne. For med United-tap endte gruppe H slik:

1. Juventus, 12

2. Manchester United, 10

3. Valencia, 8

4. Young Boys, 4