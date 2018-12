– Vi aner ikke hva vi går til. Sønnen vår (4) trodde Drammensbadet var Bali

I huset til familien på fem er det travle tider.

26. desember pakker ekteparet Marte Bøhm og Petter Nordahl med seg badebukser og snorkelutstyr og flytter hele familien fra kalde og mørke Norge, til eksotiske Bali i Indonesia.

– Vi har lenge hatt en drøm om et eventyr, men vi var mange runder frem og tilbake før vi bestemte oss for at NÅ gjør vi det, sier Marte Bøhm til TV 2.

– Overrasket

De var innom mange steder rundt omkring i verden, før valget til slutt falt på Bali. Marte fikk tilbud om å jobbe som frivillig på en skole på øya, og da ble valget enklere.

Men hva er det som får noen til å flytte langt bort fra trygge omgivelser, venner og familie? Det har barna Even (12) Lauritz (11) og Håkon (4) spurt mamma og pappa om flere ganger også.

Da ideen først ble introdusert for de tre barna, innrømmer de at de ble litt skeptiske.

– Jeg ble litt lei meg. Hva skal vi dit?, tenkte jeg. Vi ble litt overraska, forklarer de to eldste guttene Lauritz og Even.

– Tøft

Men Petter og Marthe har helt siden de fikk ideen, vært opptatt av å involvere barna i prosessen.

– Sett i et lengre perspektiv, så tror jeg det blir en opplevelse for oss alle, sier Marthe.

NERVØS: De to eldste guttene, Lauritz og Even innrømmer at de er litt nervøs for reisen til Bali. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Men det har ikke bare vært enkelt og skulle ta med seg hele familien til Bali. Familien forteller at det har vært en lang prosess, og mange uventede utgifter som har dukket opp underveis.

– Det å leie ut huset har vært en prosess i seg selv. Det er masse vaksiner som skal taes, man må få permisjon fra jobben, finne barnehage, skole og et hus å bo i, sier Petter.

Nordmenn i utlandet Ifølge tall fra SSB var det 10 220 nordmenn som flyttet fra Norge i 2017. Året det flyttet flest fra Norge var i 1989, da ble 16 737 mennesker meldt som utflyttere fra Norge. 2016: 9 994 2015: 10 090 2014: 8 555 2013: 10 680 2012: 9 929 2011: 9 583 2010: 9 010 Kilde: SSB

Til sammen regner de med at de har brukt litt under ett år på hele planleggingsprosessen.

– Én ting jeg ikke tenkte på, er hvor viktig det er å forberede barna. Vi må erkjenne at dette er tøft for dem. Et halvt år er lenge for de, men ikke så lenge for oss, sier Marte.

Forstår lite

Ekteparet tror det tøffeste blir når de to eldste guttene skal starte på skole. Marte og Petter er spent på hvordan de kommer til å takle det.

Men situasjonen til fire år gamle Håkon er en helt annen. Han forstår foreløpig lite av hva som er i ferd med å skje.

– Håkon vet at vi skal til Bali, og at det er et basseng der. Et lite øyeblikk trodde han Drammensbadet var Bali, forklarer Petter.

SPENT: Fire år gamle Håkon er spent på avreise, men vet foreløpig lite hva som venter han. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Men det er ikke bare Håkon som ikke er helt forberedt på hva som møter de på Bali. Familien har nemlig kun sett noen få bilder fra huset de har leid, og skolen har de såvidt snakket med.