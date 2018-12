Fra kl. 20: Se Ajax - Bayern München på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo.

Ajaxs unggutter har virkelig imponert Fotball-Europa denne høsten. Nå hevder Daily Mirror at Manchester United følger seks av Ajax-spillerne svært tett.

Matthijs de Ligt (19) og Frenkie de Jong (21) er to av spillerne José Mourinho skal være begeistret for.

– Det er to veldig gode spillere. Ajax forstår nok at de er en selgende klubb. Bare disse to spillerne kan finansiere mye. Da kan man kanskje snakke om godt over én milliard kroner for de to, kanskje mer.

– Det er mange klubber som er villig til å gjøre en slik investering. Dette er spillere som kan levere på toppnivå i 10-15 år fremover, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Men Manchester United er ikke den eneste storklubben som følger stortalentene tett. De Jong har for øvrig allerede uttalt at han ikke kommer til å forlate Ajax i Januar.

– Ajax har et utrolig spennende lag. Det er noen rutinerte karer der, men også en haug med veldig talentfulle unggutter som allerede har fått spille mye fotball, sier Thorstvedt.

Hakim Ziyech (25), som imponerte for Marokkko under sommerens VM, skal også være på United-listen. Det samme skal David Neres (21), Donny van de Beek (21) og Noussair Mazraoui (21) være.

Onsdagens Champions League-oppgjør mot Bayern München blir en ren gruppefinale. Begge lag er videre, men å vinne gruppen kan vise seg å bli svært viktig. Nederlenderne må vinne kampen for å ta gruppeseieren.