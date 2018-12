Ett døgn etter terroren er den mistenkte (29) fortsatt på frifot

Ett døgn er gått siden terrorangrepet mot julemarkedet i Strasbourg, der to personer ble drept og minst 13 andre ble skadet, flere av dem alvorlig. En person er erklært hjernedød etter angrepet, og holdes kunstig i live.

En av de drepte er den 45 år gamle turisten Anuphong Seubsaman fra Thailand. Det bekrefter utenriksdepartementet i Thailand.

Seubsaman var på reise med sin kone da angrepet skjedde.

– Egentlig skulle de til Paris, men de valgte å dra til Strasbourg i stedet grunnet protestene. Men så skjedde dette, sier Seubsamans onkel til den thailandske avisen Khao Sod.

Journalist i koma

Det har vært flere store demonstrasjoner mot høye bensinpriser i Frankrike den siste måneden arrangert av en bevegelse kalt «De gule vestene», og det var en av disse protestaksjonene som trakk Seubsaman og hans kone til Strasbourg.

Den andre personen som ble drept i angrepet har så langt ikke blitt navngitt. Det har heller ikke personen som er erklært hjernedød.

Blant de skadde er også den italienske radiojournalisten Antonio Megalizzi (28). Han skal ha blitt truffet i hodet av en kule og ligger i koma. Det melder flere italienske medier.

Dette vet vi

Onsdag kveld er den antatte gjerningsmannen fortsatt på frifot. Han har blitt navngitt som Chérif Chekatt, er 29 år gammel og har hele 20 dommer på seg.

29-åringen ble raskt identifisert. Han er en lokal mann fra bydelen Neudorf i Strasbourg.

Politiet mener Cherif Chekatt handlet alene, men har pågrepet flere personer i miljøet rundt ham. De frykter at mannen på rømmen skal gjennomføre flere angrep, eller at andre skal bli inspirert og slå til.

MINNESTUND: To personer ble drept i gårsdagens terrorangrep mot den franske byen Strasbourg. Her tenner folk lys og legger ned blomster til minne om ofrene etter terroren. Foto: Christophe Ena/AP

Frankrike har hevet beredskapsnivået til høyeste nivå. Motivet for angrepet er ikke kjent, men saken etterforskes som en terrorhandling.

I alt fire personer i Chekatts krets er pågrepet, opplyste statsadvokat Remy Heitz under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Under den samme pressekonferansen kom det fram at gjerningsmannen ropte «Allah Akbar» under angrepet. Det har vitner forklart til politiet.

Kilder nær etterforskningen sier til Reuters at de fire pågrepne er 29-åringens far, mor og to brødre.

Skulle pågripes for ran

Den mistenkte 29-åringen kommer fra et radikalisert miljø i bydelen Neudorf i Strasbourg. Han skulle pågripes tirsdag morgen – samme dag som terrorangrepet – for et ran begått i sommer, men han klarte å rømme. I leiligheten fant politiet en rifle og en granat.