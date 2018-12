Onsdag kveld har det konservative partiet i Storbritannia holdt en avstemning om Theresa May skulle få fortsette som partileder eller ei.

Samme morgen lovet hun å kjempe for å beholde sin posisjon.

– Jeg stilte som leder fordi jeg tror på den konservative visjonen om en bedre fremtid, sa hun utenfor statsministerboligen i Downing Street klokken 10.

200 mot 117

I løpet av onsdagen har flere medier, blant dem BBC, meldt at May så ut til å få nok støtte til å beholde sitt lederverv i partiet, og dermed statsministerposten.

Klokken 22 norsk tid ble det klart at May fikk flertall i kveldens votering.

Hun vant avstemningen med 200 mot 117 stemmer.

Seieren betyr at hun sitter trygt som partileder i ett år fremover samt at hun blir sittende som statsminister.

Tidligere onsdag gjorde statsministeren det klart at hun ikke vil stille til gjenvalg som partileder.

Talte etter seieren

Like før klokken 22.30 kom Theresa May ut fra statsministerboligen for å snakke til pressen.

Theresa May møtte et samlet pressekorps utenfor 10 Downing Street etter at resultatet var klart onsdag kveld. Foto: Daniel Leal-olivas/AFP

– Etter denne voteringen må vi fortsette jobben med å bygge en bedre fremtid for dette landet, sa hun.

Statsministeren sa videre at det nå er viktig å arbeide for å få til den type Brexit som befolkningen har stemt for. Samtidig poengterte hun at det også er andre viktige temaer som må settes fokus på.

– Vi skylder folket som plasserte oss her å sette deres prioriteringer først, sa hun og la til:

– Dette er vårt fornyede oppdrag; å få til den Brexit som folk stemte for, å bringe landet sammen igjen og å bygge et land som virkelig fungerer for alle.

Omstridt avtale

Det har stormet rundt den britiske statsministeren etter at utkastet for en Brexit-avtale ble presentert 15. november.

Etter at Mays regjering stilte seg bak utkastet, gikk flere politikere av fra sine stillinger fordi de mente at de ikke kunne støtte vilkårene som fremmes i avtalen. Blant dem som gikk av var daværende Brexit-minister Dominic Raab.

Tirsdag skulle det britiske parlamentet stemme over avtalen, men voteringen ble utsatt da det var åpenbart at avtalen ville bli nedstemt. Dagene etter har May drevet hektisk møtevirksomhet i flere EU-land for å prøve å forbedre avtalen.