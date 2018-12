Johannes Høsflot Klæbo var involvert i en påkjørsel i Trondheim onsdag, det får TV 2 bekreftet fra flere kilder.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en påkjørsel og Johannes har også fått inndratt førerkortet. Heldigvis har det ikke vært noen personskader, sier Håkon Klæbo som er manager og far til Johannes til TV 2.

Manageren forteller at Klæbo er ved godt mot. Han bekrefter også at Klæbo vil gå helgens skirenn i Davos som planlagt.

– Uavhengig av ulykken så er planen til Johannes at han skal gå helgens skirenn i Davos, opplyser Klæbo.



Samarbeidspartner fortsetter samarbeidet

Overfor TV 2 bekrefter Klæbos samarbeidspartner Toyota at de har vært i kontakt med Klæbo om ulykken.

– Vi har pratet med manageren til Klæbo som bekrefter at han har vært involvert i en ulykke og har fått førerkortet sitt beslaglagt av politiet, sier Espen Olsen, pressekontakt i Toyota Norge til TV 2.

Toyota forklarer at selv om skistjernen krasjet i en bil, vil det ikke få noen ytterligere konsekvenser for samarbeidet sånn ulykken fremstår nå.

– Det er jo noe både vi og han skulle vært foruten. Vi har et godt samarbeid, og vi har veldig stor tillit til Klæbo som person. Vi vi avvente til hva etterforskningen viser, opplyser Olsen videre.

Is i magen

Olsen poengterer at det ikke er noe dramatikk, men at det naturligvis blir ekstra oppmerksomhet når Johannes er involvert i en ulykke.

– Jeg fikk melding fra en lokalforhandler i Trondheim som hadde fått en god del ekstra oppmerksomhet. Selv om han har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, vil det ikke si at han mister det for godt. Vi har is i magen, sier Olsen.

Politiet melder at det var mindre personskader etter ulykken.

Politiet opplyste like etter klokken 15.00 at to biler og en fotgjenger var involvert. Bil nr 2 kjørte inn i bil nr 1, som traff fotgjenger i gangfelt, en jente på 12 år.

Sammenstøt med et barn

Politiet vil ikke bekrefte hvem som er involvert, men sier til TV 2 at en mann i tjueårene har fått førerkortet midlertidig beslaglagt.

– Det er en bil stopper foran et gangfelt. Den som stopper blir påkjørt av han bak. Bilen foran kom i sammenstøt med et barn som krysset gangfeltet, sier Tina Vernæs, politiadvokat i Trondheim politidistrikt til TV 2.

Politiet melder at det blir opprettet sak og et midlertidig førerkortbeslag av bakerste fører. Det er skjelig grunn for brudd på paragraf 3. som omhandler aktsomhetsplikt.

#Trondheim To biler og en fotgjenger involvert. Bil nr 2 kjørte inn i bil nr 1, som traff fotgjenger i gangfelt, jente 12 år. Mindre personskader. Sak opprettes. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 12. desember 2018

