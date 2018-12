Se RB Leipzig - Rosenborg på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo kl. 20.55 i kveld.

Rosenborg spiller i kveld sesongens siste fotballkamp mot det tyske storlaget RB Leipzig. I går kveld gjorde trønderne unna de siste forberedelsene på RedBull Arena, men det sportslige fokuset har havnet litt i skyggen av det som foregår utenfor banen - nemlig hvem som skal trene laget neste år.

I løpet av uka har navn som Geir Bakke (takket nei), Kasper Hjulmand (klubben Nordsjælland har sagt nei) og Haugesund-trener Eirik Horneland vært linket til jobben.

– Mange nye navn har i det siste blitt knyttet til trenerjobben i Rosenborg. Hvordan føles det, Rini Coolen?

– Som jeg har sagt før; det er en prosess og vi må gi dem som jobber med det tiden de trenger. Det er helt normalt i mine øyne. Jeg kan ikke svare på at det dukker opp navn, jeg leser ikke aviser, men jeg hører noe selvfølgelig. Uansett er det er best vi snakker om dette etter helgen da jeg ønsker å ha fokus på sesongens siste kamp, sier nederlenderen til TV 2.

– Har jobb uansett

Coolen tok over Rosenborg i sommer etter at Kåre Ingebrigtsen overraskende fikk sparken. Siden da har nederlenderen ledet trønderne til serie- og cupgull, men skuffende innsats i Europa har ført til at mange mener at 51-åringen ikke er rett mann til å leder Rosenborg-skuta videre. Selv er han relativt ordknapp om fremtiden.

– Jeg har jobb uansett etter denne kampen som akademisjef i Rosenborg. Som sagt jeg er ikke så opptatt av det og jeg vil ikke kommentere det mer. Jeg vet hva fremtiden bringer.

– Men blir dette den siste kampen din som Rosenborg-trener?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Jeg ønsker å fokusere på denne kampen først. Når det gjelder fremtiden har jeg ikke det så travelt. Folk jobber med prosessen, mens jeg fokuserer på sesongens siste kamp. Forhåpentligvis vet vi mer etter helgen.

Ingen Bendtner

Rosenborg må klare seg uten Nicklas Bendtner, Vegard Eggen Hedenstad, Marius Lundemo og Alexander Søderlund i sesongens siste kamp. Likevel mener Coolen at de har en sjanse til å rette opp noe av det negative inntrykket en har fått av trøndernes Europaliga-sesong.

– Vi tar denne kampen veldig seriøst. Jeg er kjempefornøyd med innstillingen til guttene den siste uken. Vi føler oss bra og er godt forberedt.

– Men dere mangler noen nøkkelspillere. Hvordan håndterer dere det?

– Det må vi takle. Vi mangler noen spillere av naturlige årsaker, derfor må vi fokusere på de vi har som nå får en mulighet til å prestere på dette nivået. Vi har en god stall og er godt forberedt, som sagt.