Politiet opplyser at personen ble erklært død på stedet.

– Vedkommende ble frigjort. Lege på stedet bekrefter at personen døde på stedet. Vi driver nå med et arbeid for identifisere hvem det er, slik at vi får varslet pårørende, sier Stig Roar Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Politiet har ingen vitner til hendelsen, og vet derfor ikke noe om hendelseforløpet til ulykken.

– Vi ble varslet av folk som kjørte forbi ulykkestedet i ettertid. Det vi vet er at lastebilen har kjørt ut av veibanen og inn i en bergvegg, forteller Olsen.



Ulykken skjedde rundt fem kilometer sør for fergeleiet ved Agdenes.

– Vi fikk meldingen litt etter klokken 15.00 om at et vogntog hadde kjørt inn i fjellveggen, sier Stig Roger Olsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

– Brannvesenet var først på stedet, og arbeidet med å komme seg inn til føreren av lastebilen, sier operasjonslederen.



– Vi har fått beskjed om at det skal være glatt på stedet hvor ulykken har skjedd, opplyser politiet.