Etter en kjempesesong for norsk friidrett har fem nye utøvere fått plass i elitegruppa på landslaget som satser mot OL i 2020.

Med de fem nye som er tatt ut, pluss de ti som var med i fjor, blir det 15 utøvere på neste sesongs elitegruppe.

– Årets landslag består av blanding av etablerte utøvere som allerede har gjort det veldig bra og noen utøvere som er på vei opp. De viste veldig lovende takter i EM og vi har stor tro på dem framover, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik til TV 2.

Mål om tre OL-medaljer

Gruppas langsiktige mål er tre medaljer i OL og toppidrettssjefen sier at VM i 2019 er et svært viktig mål på veien dit.

– Hvilke tanker har du om den kommende sesongen?

– Vi har lagt bak oss den beste sesongen norsk friidrett noen gang har hatt, så forventningene blir deretter. Det er klart at det er tøffere å hevde seg i et VM enn et EM, men vi har helt klart ambisjoner om å ta medaljer og få en del finalekandidater i VM også, sier Slokvik.

Han har stor tro på at de norske friidrettsutøverne skal fortsette på den gode bølgen også neste sesong.

– Vi tror absolutt at vi skal klare å følge opp årets sesong, sier han.

Her er de fem nye utøverne som er tatt ut til elitegruppa (trener i parentes):​

Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Sondre Guttormsen, Ski IL (Atle Guttormsen)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Fjorårets elitegruppe, hvor samtlige er tatt ut i år også:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Hedda Hynne, Strindheim IL - IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes)

I tillegg til elitegruppa har Friidrettsforbundet også en satsningsgruppe for nivået under.

– Utøverne i dette teamet har også OL som sitt hovedmål, og på veien dit er deltagelse i VM 2019 et viktig delmål, sier toppidrettssjefen.

Disse fire er tatt ut til gruppa: