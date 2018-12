Lasse Sætre var landslagsløper i flere år på 1990- og 2000-tallet, før han la skøytene innerst i skapet etter 2005/2006-sesongen. Odølingen hadde 10 000 meter som sin spesialdistanse og tok blant annet OL-bronse på miløvelsen i Salt Lake City i 2002.

44-åringen har også en VM-bronse fra samme distanse fra 2003. I 2005 ble han første nordmann under den magiske 13-minuttersgrensen. Hans personlige rekord på 10 000 meter er likevel 12.56,85, som ble satt i Calgary året etter.

Han ble norgesmester på skøyter, allround i 1998, og har sju NM-titler på enkeltdistanser – tre på 5 000 meter og fire på 10 000 meter.

Fikk tilbud om å fortsette i idretten

Etter at Sætre la opp som skøyteløper fikk han imidlertid umiddelbart tilbud om å fortsette i en annen rolle i sporten.

BRONSE: OL i Salt Lake City, USA: Lasse Sætre jubler for bronsemedaljen under premieutdelingen for 10.000 meter skøyter. Foto: Cornelius Poppe Foto: Poppe, Cornelius

De siste årene har han hatt stillingen som sports- og utviklingssjef i Norges Skøyteforbund (NSF).

– Da jeg valgte å legge opp, fikk jeg et tilbud om å bli en del av trenerteamet inn mot juniorlandslaget. Så jeg har jobbet med mange av juniorene, som Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen, Håvard Lorentzen og Ida Njåtun, som idag er på landslaget. Jeg begynte i skøyteforbundet allerede i 2006, og har jobbet der i drøye 12 år nå. Jeg trives veldig godt med å jobbe her, det er en liten stab og administrasjon med mange varierte og forskjellige arbeidsoppgaver, forteller han.

OL-DELTAKER:: Lasse Sætre under OL i Torino . Foto: Erik Johansen / SCANPIX . Foto: Johansen, Erik

– Så ikke all jobben som ble lagt ned i kulissene

Selv gikk det et lys opp for ham da han gikk fra en rolle som idrettsutøver til jobben som tilrettelegger i kulissene som en del av støtteapparatet.

– Det som liksom ble nytt for meg var at jeg fikk se all den usynlige jobben som gjøres for utøverne for å få en god treningskultur og de beste forberedelsene til løp. Dette er noe man tar for gitt som løper selv, men det ligger helt klart mye bak når det gjelder organiseringen med tanke på lagene og opplegget for løpene i inn og utland, forteller Lasse Sætre.

Den tidligere skøyteprofilen bedre som utøver enn en del av støtteapparatet.

– Jeg trivdes klart mest som idrettsutøver. Det er et privilegium å drive en sport som jobben din. Karrieren som profesjonell idrettsutøver er bare for en kort periode, og det var en svært fascinerende periode for meg. Men jeg var heldig som fikk muligheten til å leve i den samme verden etter idrettskarrieren, og backe og støtte dem som skal prestere i dag, mener utviklingssjefen.

Han minner om at det er viktig for idrettsutøverne på toppnivå å ha en plan B dersom de ikke lykkes på det øverste nivået.

– Flere tar utdannelse

På skøytelandslaget har flere av utøverne studier ved siden av idrettskarrieren.

– Tiden som idrettsutøver går veldig fort. Det er viktig å gjøre seg noen tanker om veien videre etter karrieren. På skøytelandslaget har vi i dag mange utøvere som er flinke til å ta utdannelse ved siden av. Jeg tror det er greit å drive med noe annet samtidig som idretten, så ikke all energi hele tiden faller på idretten. Man vet aldri når man må gi seg med idretten, enten på grunn av årsaker som skader eller økonomi eller andre ting, og da kan det være greit å ha en plan B, konkluderer Lasse Sætre.