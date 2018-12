Linnea (10) brakk armen – fikk beskjed om at hun hadde kreft

Det er starten av februar i år. Linnea har nettopp brukket armen, og drar til sykehuset for å undersøke det alle tror er et normalt brudd.

Noen dager senere ringer sykehuset og spør faren til Linnea en rekke spørsmål om Linnea sin helse, og familiens historikk.

En og en halv uke senere blir de kalt inn til kontroll. En ortoped møter Linnea og mamma Nina for en oppfølgingstime.

– De skulle sjekke at det ikke var sykdom i skulderen. Da husker jeg at jeg tenkte at: «Jeg tør ikke å spørre om hvilken sykdom det kan være som sitter i armen». Det satte igang en tankeprosess, forteller Nina til God morgen Norge.

Skrekkbeskjeden

Linnea får beskjed om at hun må ta en MR. Hun skulle etter planen ligge der i 20 minutter, men ender opp med å ligge der en time. Det var i dette øyeblikket at Nina, som satt ved siden av datteren i maskinen, skjønte at noe var alvorlig galt.

– Jeg husker at jeg satt utenfor maskinen og tenkte at: «Nå er hun alvorlig syk». Jeg kjente det på en måte. Jeg ble veldig redd, minnes moren.

Kreftsyke Linnea Lande etter en operasjon. Hun måtte operere ut et ben fra leggen, for å operere det inn i armen. Foto: Privat

Etter undersøkelsen kjører Nina datteren tilbake til skolen. Faren hadde hjemmekontor denne dagen, og var derfor hjemme da Nina kommer hjem. Hun forteller til ektemannen at de må forberede seg på det verste.

– Samme dag ringte de fra Rikshospitalet. De hadde en sterk mistanke om en ondartet svulst. Det var et sjokk, forteller moren.

18 cellegiftskurer

Dette var starten på et langt og smertefullt år for familien Lande. Linnea fikk påvist osteosarkom, som er den hyppigste formen for primær beinkreft.

Tiåringen forteller på sin side at hun ikke helt visste hva kreft var, da hun fikk diagnosen.

– Jeg visste ikke hva det var sånn kjempegodt, men jeg visste at det var en farlig sykdom, sier Linnea til God morgen Norge.

Linnea klipte håret sitt kort før hun mistet håret, slik at overgangen ikke skulle være så stor. Foto: Privat

Det siste året har bestått av 18 cellegiftskurer, tre operasjoner og utallige timer på sykehuset. Den tøffe tiåringen er akkurat ferdig med siste cellegiftskur, men selv om Linnea er erklært kreftfri, er hun fortsatt ikke frisk.

– Vi er forsiktige optimister, og vi har ikke turt å slippe jubelen løs helt ennå. Vi tenker at hun er kreftfri, men legene følger fortsatt mye med. Underveis i Linnea sin sykdomsprosess har de tatt mange bilder av kroppen hennes for å sjekke at det ikke er spredning. Svulsten er operert vekk, men hun har noen flekker på lungene som de følger nøye med på, sier hun og legger til: