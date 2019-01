Slik kommer du i gang med hjemmetreningen

Har du nyttårsforsett om å begynne å trene, men kvier deg til å gå på senter? Her kan du få noen tips om hvilke treningsprodukter du kan benytte deg av uten å forlate hjemmet.

Treningseksperten Yngvar Andersen og hans treningsglade kone, Liv Loftesnes, har testet sju ulike produkter. Det har også mosjonistene Kristin Prøis og Mette Berle. Begge parene har vurdert hvilke apparater som passer for nybegynnere.

– Egentlig trenger man ikke noe ting for å trene, men hvis det motiverer så er det bare å kjøre på, sier Andersen.

Yngvar Andersen er kjent som treningsekspert fra bla. Puls på NRK. Sammen med kona Liv har han testet treningsprodukter for nybegynnere. De driver en trenings- og livsstilsblogg og har skrevet flere bøker om samme tema.

Ikke for mosjonister

De starter med hjulet som skal hjelpe deg å trene magemuskler. De slår raskt fast at dette er krevende.

– Hjulet kan fungere, men er veldig tungt og passer best for viderekommende, sier Yngvar Andersen.

Mette Berle og Kristin Prøis har også testet treningsapparatene. De har som nyttårsforsett å trene mer og komme i form. Her tester de hjulet for magetrening.

Mosjonistene Kristin Prøis og Mette Berle finner raskt ut at hjulet ikke er noe for dem.

– Det var veldig gøy å teste, men dette får vi ikke til sier, sier Berle.

Et annet produkt som blir for avansert er løpefallskjermen. Venninnene synes denne er kjedelig. Andersen og Loftesnes synes derimot at den er artig, men at mosjonister ikke har bruk for denne.

Yngvar tester løpefallskjermen. Foto: TV 2 hjelper deg/Ingvild Bruknapp.

Tommel opp

Ballen og håndvektene får tommelen opp fra begge testpanelene. Begge synes gymballen er helt topp. Med den kan man trene hele kroppen.

– Dette er favoritten vår. Den er til og med morsom å bruke, sier Kristin Prøis om treningsballen.

Et annet produkt som ekspertpanelet velger ut er strikken. Andersen synes denne er suveren og mener at den bør finnes i alle møblerte hjem og på alle kontor. Han og kona er i utgangspunktet opptatt er av å ikke omgi seg med unødvendige ting, men de synes altså at strikk, ball og vekter er gode produkter hvis du trenger motivasjon for å komme i gang med trening.

Venninne tester strikk og håndvekter. Foto: TV 2 hjelper deg/ Ingvild Bruknapp.

– Hver og en er et treningstudio i seg selv og tilsammen er de ren luksus på treningsfronten, sier Andersen.

Mosjonistene er ikke like begeistret for strikken. De får ikke helt dreisen på øvelsene og velger seg heller ut slynga. Slynga kan justeres og festes øverst i dørkarmen. Den kan brukes til mange ulike strykeøvelser og er spesielt god på å trene kjernemuskulaturen.