Førjulstid med julebord og mange festligheter, gjør erfaringsessig at mange dessverre tar sjansen på å kjøre, selv om de ikke er sikre på at de er helt edru.

En tidligere undersøkelse gjort av forsikringsselskapet Gjensidige viser at hele 32 prosent av norske bilister tror de kan ha kjørt med promille. Mye av kjøringen skjedde dagen derpå.

Selv uten promille i blodet kan sjåfører utgjøre trafikkfare dagen etter å ha drukket alkohol. Manglende søvn er en av faktorene som spiller inn her.

Men hvis du har drukket en god del alkohol, hvor lenge bør du egentlig vente før du kan være sikker på at det er trygt å sette seg bak rattet igjen?

– En dårlig løsning

Erfaringsmessig forholder mange seg til en regel på 12 timer her. Altså at man kan kjøre bil igjen 12 etter at man sluttet å drikke. Det advarer nå alkovettorganisasjonen Av-og-til mot. De mener det må flere utregninger til.

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i Av-og-til.

– Jeg forstår at mange er ute etter et verktøy for å vite om de kan kjøre dagen derpå. Dessverre er tolvtimersregelen en dårlig løsning.

– Hvilken promille vi får avhenger av så mye, så en generell regel som dette fungerer ikke, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

For hvor mange timer det har gått siden du tok siste glasset, er bare én av tingene som påvirker når du er kjøreklar dagen etter.

Trodde han var edru: Stoppet med 2,51 i promille

Utrykningspolitiet har ektra fokus på å luke ut rusførere i trafikken i tiden frem mot jul. Foto: Scanpix

Av-og-til har laget en oversikt på det som påvirker din endelige promille:

Din vekt:

Hvor mye kroppsmasse du har å fordele alkoholen på, påvirker hvilken promille du får. Alkoholen fordeles nemlig i all væske i kroppen din, og jo mindre vekt å fordele alkoholen på, jo høyere promille får du.

Muskelmassen din:

Muskler består av mye vann, og alkohol løses godt i vann og fordeler seg bedre i vannholdig enn i fettholdig kroppsvev. Dermed vil en med lav muskelmasse få høyere promille enn en som er muskuløs.

Ditt kjønn:

Kvinner veier i snitt mindre enn menn. De vil derfor ha mindre kroppsvev å fordele alkoholen på, noe som gjør at de generelt «tåler mindre». I tillegg er det slik at dersom en mann og en kvinne veier like mye, vil som oftest kvinnen likevel bli mer påvirket. Dette handler om biologi, generelt består kvinnekroppen av en høyere andel fett og en lavere andel vann, noe som gjør at alkoholen bli mindre fordelt i kroppen og dermed gi høyere promille.

Hvor mange glass du drikker:

Jo mer alkohol du får i deg, jo høyere promille får du. Og jo høyere promille du har når du er ferdig med å drikke, jo lengre tid tar det før alkoholen er ute av kroppen.

– Hvordan vet jeg egentlig om jeg har promille?

Det er ikke bare hvor mye du drikker som avgjør promillen. Hva du drikker har naturligvis også mye å si. Spritholdige drikker inneholder mye mer alkohol enn for eksempel øl. Foto: Scanpix

Alkoholprosent på det du drikker:

I tillegg til hvor mange glass du drikker, har alkoholprosenten på drikken du får i deg noe å si for din endelige promille, og dermed også hvor lang tid det vil ta før du er kjørbar igjen. Et kjøkkenglass med øl med 4,7 prosent vil for eksempel gi deg veldig mye lavere promille enn om du skulle ha drukket et kjøkkenglass med sprit med 40 prosent alkohol.

Antall timer siden du tok siste glasset

Gjennomsnittlig faller blodets alkoholkonsentrasjon med ca. 0,12-0,18 promille per time, hos både kvinner og menn. Promillen vil altså bli lavere for hver time du venter etter at du tok siste glass – men hvilken promille du ender på etter for eksempel tolv timer, avhenger av hvilken promille du hadde på tidspunktet du drakk det siste glasset.

Med andre ord er det veldig mange ting som påvirker hvilken promille du får på festen, hvilken du ender på dagen etter og når du da er klar for å kjøre bil igjen.

Alkovettlederen avslutter derfor med et siste viktig råd:

– Uansett hvor godt du tror du har beregnet din egen promille, beregn alltid ekstra margin! Er du usikker på om du har promille eller ikke, er det iallfall helt sikkert at du ikke skal kjøre.

Satt og sov bak rattet – ble siktet for fyllekjøring

Se video: Slik føles det å være i bakrus og kjøre bil

​