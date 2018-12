Nå vil Northug dra til Sundby for å hente Tour de Ski-trofeet

Det var en gråtkvalt Petter Northug som onsdag kunngjorde at han legger opp som skiløper.

Northugs følelser lå tjukt utenpå landslags-t-skjorten.

Det er ikke mange år siden Northug fnøs av spørsmål om følelser. På toppen av monsterbakken i Tour de Ski 2015 fikk Northug spørsmål om hvordan det var å bli nummer to - følelsesmessig.

– Følelsesmessig? Er dette TV 2 Bliss?, fleipet Northug den gang.

I dag måtte han tørke tårene flere ganger.

– Det er mye følelser involvert i idrett. Mer enn man tror. Jeg trodde det skulle bli lettere, men her blir man avkledd, sier Northug.

– Viktig å ha en Tour de Ski-seier

Da Northug svarte på spørsmål om TV 2 Bliss i 2015, ante 32-åringen lite om at andreplassen hans seinere ville bli omgjort til 1. plass. Martin Johnsrud Sundby ble dømt for overtredelse av dopingreglene i 2016. Sundby mistet sammenlagtseieren i verdenscupen i 2014/15. Han mistet også sammenlagtseieren i Tour de Ski.

Northug rykket frem i køen.

– Det er viktig å ha en Tour de Ski-seier. Det har vært mye andreplasser. Jeg har rykket opp og ned på pallen mange måneder etter at Tour de Ski var avgjort. Det er det som er spennende med Tour de Ski. Selv om jeg er nummer to, tre eller fire på toppen kan det endre seg opp til et år etterpå, humrer Northug.

Nå har han planer om å hente det synlige beviset å at han vant Tour de Ski.

– Jeg har ikke vært og hentet det ennå. Jeg har ikke hatt tid. Til uken, tror jeg, smiler han.

– Så at jeg var mett

​Forrige fredag informerte han sine nærmeste om at han ville legge opp. Pappa John var den første han sendte melding til.

– Jeg sendte ham en melding slik at han ikke skulle dette i gulvet, forteller Northug.

Seinere pratet han med foreldrene på telefon. De støttet avgjørelsen.

– Mamma sa vel noe så kjedelig som at «mulighetene er så mange». Det er de jo. Der er vi nok enige. Pappa sa «det er greit, Petter». Det var en enkel beskjed. Han kjenner meg såpass godt og så nesten bedre enn meg at jeg var mett på det sportslige, humrer Northug.

På spørsmål om han skulle ønske at han la opp tidligere, svarer Northug slik:

– Kanskje. Både ja og nei. Jeg synes det har vært artig å være med. Selv dette året har vært veldig artig selv om det ikke har kommer resultater. Jeg har vært på et nytt lag. Det er et år jeg ikke kommer til å glemme, men jeg tror nok det kunne vært over mye tidligere.