Fra klokken 18.00: Se Genk-Sarpsborg 06 på TV 2 Zebra eller Sumo!

Sander Berge viser oss Luminus Arena, hjemmebanen hvor Genk så mange ganger har dominert denne sesongen.

Han gleder seg stort til å møte Sarpsborg 08 i den avgjørende kampen som kan sende dem ut av turneringen – eller sørge for at de vinner gruppen.

– Det var slik vi ønsket det før vi startet det hele. At vi har det hele i våre hender og kan avgjøre selv og ikke være avhengige av noen andre. Vi vil gå ut der og dominere kampen og selvfølgelig vinne, sier Berge.

Vidåpen gruppe

Gruppen er vidåpen før torsdagens avgjørende runde. Mens Genk møter Sarpsborg på hjemmebane og trenger ett poeng for å gå videre, må Sarpsborg vinne.

I kveldens andre oppgjør skal Malmø til pers i heksegryta i Istanbul. Alle lagene kan ryke ut av turneringen og alle kan gå videre. Et temmelig nervepirrende utgangspunkt.

– Det blir spenning til siste slutt. Det ble en åpen gruppe. Det visste vi jo, men det er ekstra stas det å kunne avgjøre hjemme mot et norsk lag så det er mye å spille om.

Men Sarpsborg-møtet i Norge, 4. oktober, sitter ennå friskt i minnet. Genk hadde ikke tapt en kamp siden 6. mai før Sarpsborg gikk seirende ut av duellen med en sterk 3-1 seier.

– Det var en tøff opplevelse. Det var et fortjent tap. Det er sjelden vi har opplevd det i år. Ja, vi har kanskje spilt noen uavgjort og tapt en og annen kamp, men da har vi som regel vært det bedre laget. Det var vi ikke i Sarpsborg. Det var menn mot gutter der nede og vi lærte mye av den kampen.

– De spilte smart

Han mener de ble overrasket over den fysiske og effektive måten Sarpsborg spiller fotball på.

– De spilte på en smart og effektiv måte og vi prøvde å spille vårt fine og pene spill, men holder ikke alltid. Det var litt naivt, men nå vet vi hva vi kan gjøre bedre og spille vårt spill på hjemmebane så vet vi at vi spiller bra hjemme.

Mens Sarpsborg kan klappe seg på skulderen og vite at de har prestert utover hva som har vært forventet, vet Berge at de i Genk forventer at den belgiske serielederen skal avansere.

– Nå når vi har fått den posisjonen vi har og det vi har gjort i ligaen så er det en forventning, ja. Det forventes innad i laget også. Vi har høye krav til oss selv.

12.000 billetter er så langt solgt til duellen og 1000 av de kommer fra Sarpsborg. Sander Berge mener Genk har mye å bevise og revansjere. Ikke bare for Sarpsborg-kampen, men også for det sure uavgjortresultatet i forrige Europaduell i Malmø.