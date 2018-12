I sitt første verdensmesterskap imponerte Tomoe Zenimoto Hvas i semifinalen på 100 meter butterfly med å svømme inn til tiden 50,49.

Tiden er norsk rekord med 36 hundredeler, og også junior-verdensrekord.

– Fy f*en. Det hadde jeg aldri trodd, sier en glad Tomoe Zenimoto Hvas til SVT, i et intervju vist på NRK.

– Da jeg så opp på resultattavlen tenkte jeg: «Er det virkelig sant»? Det er gøy 'ass!

Det ga en niendeplass i det sterke selskapet, like utenfor finaleplass. For å ta en plass blant de åtte i finalen krevdes det en tid under 50,41.

Zenimoto Hvas vendte etter 50 meter på 23,05 - og satte med det enda en norsk rekord i samme løp. Det er nemlig sju hundredeler bedre enn klubbkamerat Niksja Stojkovskis rekord på 50 meter butterfly.

Nytt fenomen

Junior-verdensrekorder på kortbane er relativt nytt i svømming, og da de ble innført i 2015 ble det satt en stipulert tid som måtte slåes for at det skulle bli registrert som verdensrekord.

Norske Tomoe Zenimoto Hvas er førstemann i verden under den tiden (50,53).

Verdensrekorder for junior kan settes til og med det året du fyller 18 - et år Bærum-gutten har tre måneder igjen av.

– Jeg er kjempeglad. Jeg har jobbet med oppgavene mine, og jeg fikk de skikkelig til på mitt første VM. Det er jeg veldig glad for.

Mentale ferdigheter

På VMs åpningsdag ble Zenimoto Hvas nummer ti på 200 meter medley. To sterke løp i ungguttens første VM.

Det er ikke helt uventet. Unggutten har ferdigheter som gjør han egnet til å levere under press i store anledninger.

– Han blir dritnervøs som mange andre, men det er klart at han har fått mange mestringsopplevelser. Da får man en selvtillit i den settingen. Han er kjempenervøs, men har en evne til å gå inn i en transe, eller egen boble, rett før start, og klarer å holde fokus på de tingene han skal, sa trener Sondre Solberg til TV 2.

– Jeg tenker ikke at det er stress. Jeg gruer meg ikke til store stevner. Det er snarere tvert imot, sa Zenimoto Hvas til TV 2.

– Jeg gleder meg til å konkurrere i felt hvor mange er bedre enn meg og det er tøff konkurranse. Jeg bruker den gleden og nervøsiteten til å fyre meg opp. Det gir meg energi til å svømme fort.

De norske svømmerne har hatt en sterk start på mesterskapet. Tirsdag tok Henrik Christiansen sølv på 400 meter fri.