Det var en preget Petter Northug som onsdag kunngjorde at han legger opp som skiløper. Northug slet med å få frem ordene da han pratet om familien. Skikongen fra Mosvik skalv da han takket pappa John, mamma May og brødrene Tomas og Even for støtten gjennom karrieren.

Northugs karriere har vært preget av store oppturer, men også store nedturer.

I starten av mai 2014 krasjet Northug sin Audi A7 i beruset tilstand ved Byåsen i Trondheim. Han ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel.

På det tidspunktet hadde Northug vurdert å legge opp. Han var lei etter OL i Sotsji.

– Det er en episode jeg helst skulle vært foruten. Det er en episode som hører med i historien om Petter Northug. Jeg har lært mye av den. Den episoden fikk meg til å forlenge langrennskarrieren frem til i dag. Jeg hadde mest sannsynlig ikke vært på startstreken i Falun hvis ikke den episoden hadde skjedd. Jeg hadde mest sannsynlig vært ferdig etter Sotsji-mesterskapet hvis den episoden ikke hadde skjedd. Den var med og rotet litt i de gamle nervene fra barndommen slik at jeg klarte å rote meg inn i systemet et år til frem mot mesterskapet i Falun. Selv om jeg skulle vært foruten det, var det lærerikt. Jeg følte jeg brukte episoden riktig frem mot VM, sier Northug.

Mosbyggen ble VM-konge med fire gull i Falun. Etter mesterskapet var han svært nær ved å legge opp.

– Da var jeg nok veldig sikker en periode på at det var over. Jeg så ikke noe mål og mening i å gå noe mer. Jeg fant ikke noe som drev meg sportslig. Det var nok det at jeg sto aleine. Jeg følte at jeg måtte tilbake og opp i ringene med tanke på de avtalene jeg hadde, sier Northug.

Northug har vært en kontroversiell skiløper. Han havnet i utallige konflikter, men flere av dem flirte han av da kameraet var slått av.

– En konflikt jeg flirte av var da Red Bull-avtalen ble lansert i 2010. Da sa Inge Andersen at jeg måtte tenke over omdømmet mitt. Når jeg ser reiseregningene etter Sotsji, synes jeg det er flere som bør tenke over omdømmet sitt, sier han.

32-åringen sier at konfliktene med Skiforbundet ikke har vært så alvorlige som det er skapt inntrykk av. På spørsmål om han tror noen i Skiforbundet blir glad når han legger opp, svarer Northug slik:

– Det er sikkert noen som er glad, det blir mye mindre styr å få meg ut av systemet. Både jeg og Skiforbundet sitter igjen med gode minner sammen. Jeg har hatt fantastiske år på lag fra junior frem til i dag, og møtt folk og utøvere og støtteapparat jeg aldri kommer til å glemme. I media har det sett ut som en krig, men på bakrommet har det stort sett vært fliring og humor.