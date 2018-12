Julenissen skal være en røslig kar med stor mage og langt skjegg. Eller?

Joda, de aller fleste vil nok mene det. Derfor er det kanskje litt dristig av Audi at de i sin siste reklamefilm for den sporty RS5-modellen velger å tenke helt annerledes.

Her får nemlig julenissen en aldri så liten midtlivskrise. Han oppdager at magemålet hans er blitt så stort at han ikke uten videre kommer seg inn bak rattet. Og da tar han grep!

Sterkt forhold til jul

Reklamefilmen ble først vist i USA og har vakt stor oppsikt der.

Amerikanerne har som kjent et sterkt forhold til jul og julefeiring, de også. Selv om noe av pynten og rammen rundt kanskje ikke føles helt hjemme for mange av oss nordmenn...

I tvil om hva du skal henge på treet i år? Det er slett ikke vanskelig å finne bil-inspirert julepynt.

Coca-Cola var tidlig ute

Visste du forresten at et erke-amerikansk selskap blir gitt mye av æren for at julenissen har blitt som han er?

Coca-Cola var svært tidlig ute med å bruke en rødkledd julenisse med stor mage og langt hvitt skjegg i reklamene sine. Den første tegningen debuterte tilbake i 1931. Og slik forblir han nok også for mange av oss, Audis reklamefilm til tross...

