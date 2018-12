Kaster du dette i restavfallet, kan det by på store problemer

STOKK DUMT: Denne tømmerstokken ble nylig kastet av privatpersoner, trolig gjennom en felles avfallscontainer. Foto: ROAF

I løpet av ti minutter på post sammen med TV 2, fisker Johanesson og de andre ansatte ut et titalls gjenstander fra avfallet som dundrer oppover samlebåndet.

Et gedigent stue-teppe, flere gryter, klær og en rekke remser med julebelysning er noe av det som plukkes opp.

– Det aller verste er smittefarlig avfall og gassflasker og brannfarlig avfall, sier Johannesson, og peker på flere gassbeholdere og bilbatterier de har fått inn det siste døgnet.

Store ting som madrasser, tepper, sengetøy og klær er også svært vanlig og kan kveile seg fast i maskinene og skape problemer.

– Alle store ting skaper stopp i produksjonen og store plugger og forsinkelser. Da må operatørene ut og ta det for hånd.

Se bildene: Folk kaster de utroligste ting i vanlig restavfall Se noen av ROAFs egne skrekkeksemplet fra folks søppeldunker.

Fant splitter ny iPhone

Feilkasting av elektroniske artikler i alle former er også svært vanlig, men av og til dukker det opp skjulte skatter, som neppe er kastet med vilje.

– Folk kaster alt mulig. Fra strykebrett til elektronikk. Husholdningsapparater, vaffeljern, kaffetrakter, PC-er, høytrykksspylere, kompressorer og bildekk. Det er ikke lenge siden vi plukket ut en ny iPhone som fortsatt lå i esken. Noe kan også kastes ved en feiltakelse, forteller Johannesson.

For de ansatte er det fascinerende å følge med på hvordan folks kaste-vaner varierer med årstidene. Nå i julen er for eksempel en ekstra hektisk periode.

– Det begynner uka før første advent, når folk skal pynte til advent hjemme med lysestaker og lys-slynger og alt mulig. Det som ikke fungerer, går rett i avfallsdunken. Dette varer hele desember og januar ut, med pakkebånd og gavepapir. Det kommer også juletrær og andre pyntegjenstander som blir kastet, forteller Johannesson.

Det er også tydelig å se når folk rydder i boden og når de har vært på sommerferie.

– Når det nærmer seg vinterferien, er det som regel ski og skiutstyr. Samme med påske, men da har folk gjerne ryddet i garasjen og hagen. Da kommer det mye dekk, bilutstyr, store potteplanter, halve tujatrær, ved og stokker. Så roer det seg i ferien, men etter ferien har folk vært ute og reist. Da kommer det mye tekstiler, kofferter og bager. Folk kaster sommer- og vårtøyet sitt, oppsummerer han.

NÅ KASTES TUSEN JULELYS: Juletider betyr at folk kaster ekstra mye elektronisk avfall, særlig julebelysning. Dette buret rommer en kubikk viser julelysene, ledningene og småelektronikken de klarte å sortere ut fra restavfallet i løpet av to dager i desember. Foto: ROAF

– Ikke kast sokkene i søpla

Administrerende direktør på anlegget, Synnøve Bjørke, forteller at de klarte å gjenvinne 47 prosent av avfallet de fikk inn i fjor. Resten går rett til forbrenning.

Målet er å få dette tallet over 50 prosent innen 2020 og 70 prosent innen 2030. For å få det til, er de helt avhengige av at folk blir mer bevisste på hva de kaster, og hvordan de kaster.

– Vi jobber mye med ombruk. Det er veldig viktig at folk som har noe som fungerer eller andre kan ha glede av, så selg eller gi det bort. Bytt det med noen. Lever det inn til til oss på gjenbrukstasjonen. Bruk tingene lenger, oppfordrer administrerende direktør, Synnøve Bjørke.

Hun tror mange ikke tenker over at de gamle klærne deres kan gjenbrukes, selv om det er slitt og godt brukt. Selv hullete sokker kan gjenvinnes.

– Du skal ikke kaste klær i avfall. Det skal gå til gjenvinning. Det trenger ikke oppstå som en ny bukse, det kan gå til fiber. Det er mye bedre å levere det til vår tekstilgjenvinning eller til Fretex eller UFF, i stedet for å kaste det i søppelet, sier Bjørke.

USEKKSY: Vedsekker og juletrenett er faktisk noe av det verste du kan kaste i plastavfall. De kan sette seg fast i maskinene på anlegget. I mange byer er det greit å kaste disse i restavfall, men på Romerike må de leveres inn på gjenbruksstasjonen. Foto: Anders Eid / TV 2

– Du skal få lov til å kaste de slitte og skitne trusene dine i søpla, men sokkene kan fint gjenvinnes, humrer Hege Fosse-Eriksen.

Matavfall forurenser

Det er også et stort problem at folk leverer inn skitten plast og kaster matavfall i vanlig restavfall.

Halvparten dropper matavfall-sortering Over 50 prosent kaster matavfallet i restavfallet istedenfor i grønn pose! 4 av 10 gidder ikke bruke grønn pose til matavfall i det hele tatt De som bruker grønn pose gjør en super jobb, renhetsgraden i de grønne posene er på ca 98 prosent. Tall fra ROAF.

– Hvis folk sorterer feil og for eksempel blander mat med plasten, så griser de til plasten. Da må den forurensede plasten gå til forbrenning, i stedet for å kunne gjenbruke den.

Fosse-Eriksen trekker også frem feil-kastede batterier som et stort problem.

– Vi kjørte en test og fant 180 batterier på ti minutter. Regner du på det så blir det enorme mengder i løpet av året. Noen av disse litiumbatteriene kan også ta fyr. Dette må folk bli mye flinkere til, sier hun.

Fosse-Eriksen håper alle som slurver med sorteringen, vil sette som nyttårsforsett å bli flinkere til å kildesortere avfallet sitt riktig.

– EU har satt som mål om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. Skal vi klare dette, så er vi helt avhengige av at folk sorterer avfallet sitt riktig før de kaster det. Hvis ikke har vi ikke sjanse til å klare det, sier Fosse-Eriksen.

Det er ulike regler som gjelder for gjenvinning i ulike byer. Du kan sjekke hva som gjelder for ditt sted hos Sortere.no.