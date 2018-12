Han er elsket og hatet, men det er vanskelig ikke å ha en formening om Petter Northug.

Også i Sverige.

Kalte Northug gris - fikk svar

Gjennom hele karrieren til den nå abdiserende skikongen har söta bror blitt offer for små stikk både i og utenfor skisporet.

– Det er definitivt den mest spektakulære karrieren som skisporten har opplevd. Det Petter Northug har lykkes med når det kommer til å skape oppmerksomhet rundt sporten og sin egen person, er helt uten sidestykke, sier Expressen-kommentator Tomas Petterson.

Eksemplene er mange, men spesielt Calle Halfvarsson, Marcus Hellner og ikke minst SVT-kommentantoren Jonas Karlsson har fått gjennomgå. Sistnevnte skapte overskrifter da han omtalte Northug som en gris da mosbyggen hoverende stoppet opp på oppløpet under VM i Oslo i 2011 på herrenes stafett. Northug svarte med å si at «jeg har snakket med konen hans, og han er en gris selv».

– Noen ganger har han vært latterlig i hånet av for eksempel Calle Halfvarsson. Da han stod og skrek og kallet Jonas Karlsson en gris. Og han dro også inn familiemedlemmene hans. Det var langt over alle grenser, sier Petterson.

– Det har vært en slags bensin på tanken hans i løpet av hele karrieren å skape hat mot seg selv. Sverige har ligget nære ham. Han har tråkket over grensen ikke bare én gang, men flere ganger. Men i det store hele har alle som er blitt litt bedre kjent med Northug, forstått at det har vært et spill. Han drar det til de ytterste grensene, noen ganger over. Selv synes jeg at det har vært fenomenalt artig krydder.

Mystiske Northug

Den svenske kommentatoren har fulgt Northug tett siden han entret skisporten med et smell, og omtaler prestasjonene under VM i Falun i 2015 - etter at Northug ble avskrevet i kjølvannet av fyllekjøringen - som fantastisk. Spesielt gullet på femmila under grusomme forhold står igjen som noe svensken fremdeles ikke fatter er mulig.

Flere har sagt at skisporten aldri kommer til å bli det samme uten Northug - og det kan godt hende at det medfører riktighet. For ingen har sprengt grenser på samme måte som Northug - både på godt og vondt - i og utenfor sporet.

– Helt fra dag én tenkte han like mye på varemerket sitt som trening. Han har som ingen andre ført til avisoppslag, påvirket folk og fått folk til å elske ham. Det har også vært mystikk rundt ham. Man har aldri visst hva han skal finne på. Så har han funnet på ting som man ikke trodde at noen skulle være dumme nok til å finne på. For oss i media har han vært fenomenalt artig å følge, sier Petterson.