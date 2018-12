Det vakte stor oppmerksomhet da det i 2015 ble kjent av Volkswagen helt bevisst hadde jukset med utslippet fra mange av sine dieselbiler.

I etterkant av dette har VW måtte kjøpe tilbake flere hundre tusen biler, aksjekursen har fått juling, sjefer har fått sparken, noen er i fengsel – og dieselmotoren har fått et solid skudd for baugen.

Men Dieselgate er ikke over ennå, langt i fra. Det tyske forbrukerrådet etterlyser nå norske bilkjøpere som er berørt av dieselsaken til et gruppesøksmål mot Volkswagen. Fristen er satt til 31. desember.

Det norske forbrukerrådet går nå ut med en pressemelding om dette:

Må klage innen nyttår

– Er du en av bileierne og ønsker å kreve kompensasjon av Volkswagen på grunn av dieselsaken så bør du klage innen nyttår. Vi har gjort det enklere for deg ved å oversette skjemaet, slik at du vet hva du må fylle inn, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst.

Det tyske forbrukerrådet Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) går altså til sak mot Volkswagen på grunn av dieselsaken. Saken starter opp i 2019.

Dieselgate har kostet VW-konsernet dyrt, og dyrere kan det bli. Foto: Scanpix.

VW, Audi, Seat eller Skoda

– Først skal domstolen vurdere om Volkswagen har skyld, eller om det finnes et annet grunnlag for ansvar. Etter det vil vzbv på vegne av saksøkerne fremme et krav om kompensasjon for bilkjøperne, og så søker du individuelt om pengene, sier Høst.

Saken vil bli ført for Den høyere regionale domstol i Braunschweig. Det kan ta inntil to år.

Du kan delta hvis du har kjøpt en Volkswagen, Audi, Seat eller Skoda med dieselmotor EA 189. Fristen får å melde seg på gruppesøksmålet er 31. desember.

I USA har VW blant annet leid nedlagte flystriper for å lagre alle bilene de har måttet kjøpe tilbake. Det er uklart hva som vil skje med alle disse bilene videre. Foto: Scanpix.

Ingen risiko

Du må registrere deg hos Det føderale justiskontoret.

– Vi har oversatt skjemaet til norsk for veiledning, men du må fylle det ut på tysk. Det er gratis å registrere seg, og du trenger ingen advokathjelp. Du trenger ikke å legge frem beviser. Du kan også delta uavhengig om du har mottatt en software-oppdatering eller ikke, kan Høst fortelle.

Når du går til sak mot noen er det alltid en risiko for at du taper.

– I denne saken er det ingen ekstrakostnader om det blir vinn eller tap, men dommen vil være bindende for alle som har deltatt. Det vil si at du ikke vil ha mulighet til å saksøke Volkswagen for samme feil igjen i framtiden. Forbrukerrådet er ikke involvert i dette gruppesøksmålet, men har du spørsmål kan du kontakte oss så skal vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan, avslutter Pia Cecilie Høst.

