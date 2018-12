Derfor elsker du «true crime»

TV-serieanmelderens beste tips:

Familiene på Orderud (podcast)

– Gåten Orderud har blitt en snakkis. Den minner oss på mange detaljer vi har glemt om trippeldrapsaken på Orderud gård. Liker du TV-serien, bør du også høre denne podcasten. En nedpå, fengende og enormt interessant podcast.

Bøddelens sang - Norman Mailer (bok)

– Dette er kanskje min favorittbok gjennom alle tider. 1000 sider hvor vi følger historien til Gary Gilmore. Han kommer ut fra fengselet etter mindre forbrytelser, og deretter blir han dømt for et drap i en stat som ikke har dødstraff. Men så begynner den dømte å kjempe for å få dødsstraff...

I´ll Be Gone In The Dark - Michelle McNamara (bok)

– Denne boka er er skrevet av en ung forfatter og journalist som døde brått i forfjor. Hun jaktet på "The Golden State Killer" før hun døde - Californias verste seriemorder gjennom tidene. Etter hennes død, har teamet hennes samlet sammen alle hennes notater som handler jakten på denne morderen. Og så plutselig, etter 30 år, arresterer politiet en mann for de grusomme drapene.

The Staircase (Netflix)​

– Forfatteren Michael Peterson blir beskyldt for å ha drept sin kone. Er han en kaldblodig morder eller har hun bare falt ned trappen? Dette er den første originale true crime-serien på TV. Et veldig rart drap. Og denne serien blir stadig oppdatert med nye episoder!

