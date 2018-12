– Jeg har vært så mye syk i år. Jeg har også vært opptatt med prosjekter. Jeg har enkelt og greit ikke hatt tid til planleggingen, sier hun til TV 2.

Bakken hadde egentlig ansatt en bryllupsplanlegger, men har nå tatt valget om å ordne i stand bryllupet helt alene.

– Planleggeren var kjempeflink, men dette er liksom mitt bryllup. Jeg ønsker at det skal bli akkurat slik jeg ønsker.

Kjent komiker

Den nye tidspunktet blir sommeren 2020, men en ny dato er ikke satt.

Ektemannen og rockeren Per Fredrik Åsly (31), bedre kjent som PelleK, har fått beskjed om å ordne to ting: toastmaster og musikk.

Han bekrefter til TV 2 at en kjent komiker skal ta den rollen, men ønsker å holde identiteten skjult inntil videre.

– Musikken i bryllupet blir fortsatt metall. Stina syns bare det er kult, sier han.

Unikt bryllup

Bakken håper at parets to forskjellige stiler vil gjøre at bryllupet blir helt unikt.

– Det er viktig å kose seg med planleggingen. Man får bare en slik fest en gang i livet, sier hun, før forloveden spøkefullt hopper inn:

– Statistisk sett stemmer vel ikke det. Mange gifter seg flere ganger.

– Du får bare overleve at vi to skal være sammen for alltid, sier den populære bloggeren med et stort smil om munnen mens hun dytter litt i rockestjernen.

​