Gunnar Aase er en av Vikings mest kjente spillere.

Kantspilleren ble en stor publikumsfavoritt etter sine mange vakre målgivende pasninger fra høyresiden og nydelige mål.

Han var en av de mest sentrale spillerne da Viking vant serien i 1991. Aase spilte 383 kamper og scoret 87 mål for Stavanger-klubben fra 1990 til 2000.

I løpet av sin fotballkarriere fikk Aase med seg tre A-landskamper og hele 46 landskamper for alderbestemte lag.

Fra toppfotball til befrakter

Aase la opp i en alder av 29 år etter at han ikke ble enig med Viking om betingelsene i en ny kontrakt. Han var aktuell for både Brann, Aalborg og Bolton, men bestemte seg for å gi seg med fotballen etter at han ikke lyktes med å få ny arbeidsgiver.

SAVNER IKKE FOTBALLEN: Tidligere Viking-spiller Gunnar Aase Foto: Privat

Dermed gikk den tidligere publikumshelten over i en sivil jobb.

– Idag jobber jeg innen logistikk for et firma som heter Håkull. Der jobber jeg som befrakter, og trives veldig godt med det. Jeg har vært 15 år i bransjen, forteller Gunnar Aase til TV 2 Sporten.

For Gunnar Aase ble det faktisk en aldri så liten lettelse å forlate idretten og begynne i sivil jobb.

STORSCORER: Gunnar Aase (t.h.) blir gratulert av lagkamerat Bjarte Lunde Aarsheim etter at han scoret Vikings første mål i Tippeligakampen mot Lillestrøm . Scan-Foto: Erik Johansen Foto: Johansen, Erik

– Livet ble jo totalt forandret da jeg la opp som idrettsutøver og begynte i en vanlig jobb. Som idrettsutøver må man prestere hele tiden, og i en vanlig jobb får man faktisk sommerferie og fri i helgen, som er normalt for folk flest. Det var en ganske stor forandring å gå til en normal jobb sammenlignet med de elleve årene jeg spilte for Viking, konkluderer han.

– Egentlig en lettelse

Han savner ikke livet som toppidrettsutøver noe særlig.

– Det var kjekt å drive med idrett mens det stod på. Men for meg var det egentlig en lettelse å gå til en sivil jobb. Da jeg ga meg med fotballen, så var jeg ferdig med det. Det var ikke akkurat sånn at jeg slet noe særlig da jeg la opp, poengterer Aase.

Aase oppfordrer dagens fotballspillere og idrettsutøvere på toppnivå til å tenke på at karrieren brått kan være over.

– Alle som driver med idrett på toppnivå idag må forberede seg på at karrieren fort kan være over. Plutselig er dagen der man ikke får ny kontrakt eller lignende. Derfor må man være forberedt, slik at det ikke kommer som et sjokk når idrettskarrieren plutselig er over, minner han om.