Når krasjtest-instituttet Euro NCAP nå har oppsummert alle resultatene sine fra 2018 er det en japansk bil som går helt til topps.

Årets beste resultat står nemlig nye Lexus ES for. Den knuser (bokstavelig talt) alle konkurrentene i år.

Euro NCAP tester de fleste nye bilmodeller på det europeiske markedet, og kjører dem gjennom et omfattende program. Kravene blir også stadig strengere, både til den innebygde kollisjonssikerheten og sikkerhetsutstyret. Fem stjerner er maks score. Og klarer man ikke det, er det en ripe i lakken for bilprodusentene.

To er best i klassen

Lexusen oppnår 91 prosent på beskyttelse av voksne. På beskyttelse av barn ender den på 87 prosent. Beskyttelse av myke trafikanter (typisk fotgjengere) ender på 90 prosent, mens Lexusen får 77 prosent på sikkerhetssystemer.

Det er i sum et imponerende resultat og en god indikator på at japanske bilprodusenter er like opptatt av sikkerhet som de de øvrige.

To biler oppnår den prestisjetunge tittelen "Best i klassen" hos Euro NCAP i 2018. De to er Mercedes A-klasse og Hyundai Nexo.

Slik ser det ut når Lexus ES har møtt veggen i stor fart. Resultatet imponerer, dette er årets beste nybil hos Euro NCAP. Foto: Euro NCAP:

Sterk score

Sammen med Volvo har Mercedes i flere tiår gått i bresjen for å utvikle sikre biler. Ikke bare har de bygget kollisjonssikre biler, de har også vært langt fremme med å utvikle og tilby sikkerhetsutstyr som har vært svært viktig for å redde liv i trafikken.

A-klasse oppnådde hele 96 prosent score for beskyttelse av voksne, 91 prosent for beskyttelse av barn. I kategorien for beskyttelse av myke trafikanter (typisk forgjengere), endte Mercedesen på 92 prosent. For sikkerhetssystemer fikk den 75 prosent.

Mercedes A-klasse etter sidekollisjonen. Den er kåret til den sikreste småbilen som har blitt testet i 2018. Foto: Euro NCAP.

Nå går det fort!

Dette gjelder A-klasse i standardutgave. I tillegg har den mer avansert sikkerhetsutstyr som tilvalg, det gir ytterlig høyere score.

At den minste personbilen til Mercedes gjør det så bra, er et bevis på en utvikling vi har sett i noen år nå. Det er slutt på tiden da avansert utstyr både på sikkerhet og luksus alltid debuterer i de dyreste modellene, før det filtreres nedover i utvalget.

Nå går det så fort i bilbransjen, at det handler om å få ut nye løsninger så kjapt som mulig – og på de modellskiftene som kommer først.

Nexo er en helt ny SUV fra Hyundai, og den går på hydrogen . Det er tydelig at Hyundai ikke har gått på med akkord med sikkerheten da de utviklet denne bilen. Foto: Euro NCAP.

SUV som går på hydrogen

Nexo er den nye hydrogen-SUVen fra Hyundai. Resultatene her viser at Hyundai passer godt på sikkerheten også med denne drivlinjen.

Bilen oppnår hele 94 prosent på beskyttelse av voksne. Beskyttelse av barn ender på 87 prosent. Hyundaien får 67 prosent på beskyttelse av mye trafikanter, mens den ender på 80 prosent for sikkerhetssystemer.

Forårets vinner hos Euro NCAP ble for øvrig Volvo XC60, her kan du lese mer om hvordan den gjorde det i krasjtesten.

