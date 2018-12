Bekrefter at Petter Northug legger opp

Petter Northug jr legger opp bekrefter langrennslandslaget på sin Facebook-side. Det bekrefter han selv på dagens pressekonferanse.​

– Jeg hadde en drøm som liten guttunge om å bli en god skiløper. Jeg er stolt over det jeg har fått til. Langrenn har vært livet mitt i så mange år. Det er tøft å gi seg, samtidig føles det godt, sier en tydelig rørt Petter Northug jr.

– Som sikkert mange har lest og fått med seg så har jeg valgt å legge opp som skiløper. Sist som jeg sa på Beitostølen har det vert en trøblete sensommer og høst. Jeg har gjort det ytterste for å komme tilbake i form og kjempe om en VM-plass i Seefeld. Men de siste to ukene har jeg kjent at jeg ligger for langt bak og da tok jeg det valget om å ikke bruke mer energi på det, sier Petter Northug jr på pressekonferansen.

– Jeg merker at kroppen ikke tåler samme kjøret som før, og hodet mitt er mett med tanke på det skjedd tidligere. Når dette ikke spilte på lag så var dette den beste løsningen for meg. Det er et valg jeg glad for å ta nå, og at jeg kan se fremover til andre ting, forteller en rørt Petter Northug.

32-åringen forteller at det var de nærmeste som fikk beskjeden om at han legge skiene på hylla.

– Det var pappa som først fikk beskjeden. Han var på besøk før helgen. Vi pratet ikke direkte om det, men generelt om det. Han kjenner meg såpass godt. Følte vi gjorde det sammen. Brødrene mine ikke snakket så mye med. Thomas vet at det er tid for noe annet. Pratet litt med ham. Har igjen som fremdeles er aktiv, som vi håper det går bra med videre, forteller Northug.

– Hvordan var reaksjonen fra dine nærmeste?

– Veldig forskjellige. Foreldrene mine syntes det var godt få det ut av verden. Venner og andre syntes det var trist og ønsket jeg skulle fortsette med dette. Det har vært veldig stort sprik i reaksjonene, sier Northug og fortsetter:

– Det er kun jeg som har tatt dette valget. Sånn stort sett vært siden jeg kom til denne verden. Står for de valgene jeg har gjort.

– Tøffere enn jeg trodde

– Jeg har visst om det noen dager, og mange tanker svirret i hodet, med mye mimring. Jeg kunne sittet her og ramset opp veldig mange som har hjulpet meg og bidratt til karrieren jeg har hatt. Alle sammen som har gjort det vet godt hvem de er. Foreldrene mine støttet meg i alle år. Jeg har hatt to brødre som er skiløpere og som har vært veldig viktige for meg, i hvert fall etter 2011, og som har hjulpet meg med motivasjonen. Gjennom dem fant jeg motivasjon til å satse videre som skiløper. Når jeg sitter her i dag så må jeg si at det har vært et eventyr, sier Petter Northug.