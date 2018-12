Det slår ikke feil: Vinteren betyr at mange av oss våkner opp til frossen bil, med nedisete bilruter.

Dessverre er det slik at mange da faller for fristelsen til å bli fortest mulig ferdig. De kjører avgårde uten å skrape bort isen skikkelig.



Dette er noe politiet har hatt fokus på å sjekke og slå ned på i flere år. Nå er "sesongen" også i gang for deres del.

I dag kunne politiet i Trøndelag melde at de hadde stoppet i bilist på Børsa. Og her hadde det tydeligvis gått for fort på morgenen

Førerkortet kan ryke

Mannlig fører i 20 årene stanset med nediset frontrute, beslag av førerkort, sak opprettes, skriver politiet på Twitter.

Avhengig av alvorlighetsgraden, kan politiet reagere på flere måter i slike tilfeller.

Sikt fra førersetet. pic.twitter.com/rfBLinzZtg — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 12. desember 2018

I beste fall får man beskjed om å skrape bedre før man kjører avgårde. I de mest graverende tilfellene ryker førerkortet.

Hvor mye bør du skrape?

Hvor mye bør du så skrape her? En tommelfingerregel som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruta.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

Det er også viktig å børste snø av bilen før man kjører avgårde. Snø på panseret bil fort blåse opp og legge seg på frontruta når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Varme opp før du kjører

Og snø på taket, kan lage problemer på bilene bak. Den bør også fjernes før man kjører avgårde.

Et godt tips: En god isskrape og en skikkelig snøkost bør være obligatorisk i bilen nå. Og har du mulighet til å forvarme bilen, bør du absolutt gjøre det. Da kan du sette deg rett inn i varm bil, med isfrie ruter!

