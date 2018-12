Politiet har siktet føreren av bilen for uaktsom kjøring på etter at en 86 år gammel mann ble kjørt over og døde i et garasjeanlegg på Majorstuen tirsdag.

Ambulansepersonell drev livreddende behandling på stedet, men mannen ble etter kort tid erklært død på stedet.

– Bilføreren er siktet etter Vegtrafikkloven paragraf 3 i en trafikksak med døden til følge, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet har sikret spor, og foretatt nødvendige undersøkelser på stedet. Det er også sikret spor fra videoovervåking.

Mørklagt garasjeanlegg

Tirsdag fortalte beboere til Aftenposten at garasjeanlegget var helt mørklagt på grunn av installering av nye strømmålere. Det var heller ikke nødlys i garasjeanlegget.

Skjold bekrefter at politiet etterforsker dette forholdet, men vil ikke kommentere hvordan dette kan ha vært en medvirkende faktor. Seksjonssjefen vil heller ikke si noe om ulykkesbilen hadde frontlyktene på under kjøring, slik loven pålegger.

– Vi ser på det, men ønsker ikke å spekulere i det, sier han.

Seksjonsleder Rune Skjold sier på et generelt grunnlag at bilfører har ansvar for å ferdes hensynsfullt og sørge for at det er god sikt.