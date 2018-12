Flere kjente personer fra den norske og internasjonale kulturscenen har dødd i løpet av 2018.

Et av årets største sjokk var da den tragiske nyheten om at Vibeke Skofterud hadde omkommet i en vannscooterulykke kom. Skofterud ble 38 år gammel.

– Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen, skrev kjæresten Marit Stenshorne på Instagram etter ulykken.

Det samme kan sies om øyeblikket da en hel verden fikk vite at Avicii er død. Den svenske superstjernen ble bare 28 år gammel.

Hele Norges matmor

Hele Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig, døde 3. august, 94 år gammel.

– Tenk at du er borte kjære Ingrid! Det er vel knapt noen som har betydd så mye for vår matkultur. Og du betydde mye for oss i Venstre og for meg. Vi takker for 300 «Fjernsynskjøkkenet», 50 kokebøker og alt det du gjorde og sto for, skrev kulturminister Trine Schei Grande på Twitter.

En av Norges aller mest kjente kunstnerne gikk også bort i løpet av 2018. Terje Brofos, bedre kjent som Pushwagner, døde etter kort tids sykeleie.

– Det er et under at han levde så lenge. Han var jo uteligger og narkoman og lå på gata og var ute av norsk kunstliv i mange år, men så kom han tilbake veldig sterkt, uttalte kunstkritiker Tommy Sørbø etter Pushwagners død.

Politikere

Norsk politikk mistet flere kjente og kjære skikkelser i løpet av året.

Tidligere statsminister Odvar Nordli døde i januar, mens de tidligere ministrene Johan J. Jakobsen og Jan Henry T. Olsen gikk bort i juni og juli. Hans Kristian Amundsen døde etter en joggetur. Den tidligere statssekretæren ble 58 år gammel.

Thorvald Stoltenberg døde 87 år gammel den 13. juli.

– Også en generalsekretær i NATO trenger trøst fra pappaen sin, sa Jens Stoltenberg i sin rørende tale i bisettelsen.

I det store utland gikk både Kofi Annan, John McCain og George W. Bush bort i 2018. Bush døde sju måneder etter konen Barbara Bush.

Sportstap

I mars ble fotballverden møtt av nyheten om at den italienske fotballspilleren Davide Astori var død. 31-åringen døde av hjertestans.

Den engelske fotballklubben Leicester mistet sin høyt elskede og respekterte klubbeier, Vichai Srivaddhanaprabha (61), etter en forferdelig helikopterulykke rett utenfor sin egen hjemmebane.

Idretts-Norge opplevde flere tragiske dødsfall i 2018.

Den tidligere langrennsløperen Ida Eide (30) døde etter en hjertestans i et mosjonsløp, mens Kongsvinger-spilleren Adrian Lillebekk Ovlien døde etter en akutt infeksjon, bare 20 år gammel.

Tidlig i desember gikk også pokerlegenden Thor Hansen bort, etter lang tids sykdom.