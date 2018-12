En milepæl med norske sponsorer i internasjonal sykkelsport

At den norske softwaregiganten Visma går inn som delsponsor for storlaget Jumbo er en milepæl for norsk sykkelsport. Selv om laget er nederlandsk og bare har en nordmann i stallen er det et signal om at norsk næringsliv ser potensialet i sykkelsporten.

Samme dag som publiseringen av en knusende rapport om styringen av Sykkel VM 2017 gjør samarbeidet mellom norske Visma og det nederlandske world tour laget Jumbo grunn til å juble.

Fra før har næringslivsaktører som Uno- X, Joker, Coop, Hitec Products med flere bidratt til solide norske satsingsmiljøer som har skapt utvikling av unge toppsyklister. Uno-X har i tillegg bidratt på et bredt plan både til klubbmiljøer og arrangement.

Uten næringslivets interesse og norske enkeltpersoners evne til å tiltrekke seg det private næringslivet ville det vært bekmørkt. Med sterke næringslivsaktører godt hjulpet av solide klubbmiljøer bidras det til at mye bra skjer på tross av den økonomiske nedturen fra VM i Bergen og dårlige forbundsøkonomien.

At internasjonalt næringsliv ser potensialet i eksponering fra ritt som Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a Espania, Flandern rundt og andre store sykkelklassikere er ikke noe nytt. Tour de France regnes som verdens største årlige idrettsarrangement målt i omfang og det er derfor logisk at næringslivet i tradisjonsrike sykkelland ser på internasjonal landeveissykling som en smart investering.

Det som er nytt er at en stor norsk næringslivsaktør gjør en avtale med et utenlandsk topplag. Det er også interessant at Visma ikke går inn i sykkelsporten for moro skyld eller basert på følelser og sykkelinteresse. For Visma er sponsingen av det offensive sykkel- og skøytelaget et strategisk valg som knytter de nærmere en viktig kunde i et marked de vil skape vekst gjennom økt eksponering.

Sykling i Nederland har sterke tradisjoner med mange store utøvere. Interessen for sporten er derfor stor og kan dermed bidra positivt for Visma som ønsker merkevareeksponering i det tradisjonsrike og stolte sykkellandet.

Med sykkelsatsingen skapes et samarbeid mellom Visma og Jumbo som i tillegg fører dem sammen til en felles arena de kan møtes, pleie kontakter og knytte nettverk. Supermarkedkjeden Jumbo er kunde av Visma. Sykkelsporten kan dermed fungere som et samlingspunkt og mulig bidra til nettverksbygging Jumbo og Visma kan samarbeide om gjennom engasjementet i sykkelsporten.

For den norske delen av Visma kan sponsoratet gi effekt gjennom intern entusiasme, engasjement og stolthet. Brukes sponsoratet virkelig smart kan det i tillegg bidra til intern prestasjonsutvikling, lederutvikling og kulturbygging. De positive ringvirkningene av et slikt sponsorat kan altså bli betydelige og måles på flere områder. For norsk sykkelsport er det svært gledelig at en stor norsk næringslivsaktør som Visma ser potensialet i sporten. Norske sykkelinteresser bør følge satsingen tett og studere erfaringene Visma opparbeider gjennom sponsingen. Visma kan bli en viktig referanse for et fremtidig norsk profflag.