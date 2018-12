TV-stasjonen Sky News meldte nyheten onsdag morgen, og opplysningene ble raskt bekreftet.

Avstemningen vil bli holdt onsdag kveld.

Ifølge regelverket må 48 parlamentarikere kreve en slik avstemning for at den skal bli noe av. Denne grensen er nå nådd, opplyser Graham Brady, som har ansvaret for lederspørsmålet i partiet.

Dersom May taper avstemningen onsdag kveld, må hun gå av som partileder.

Theresa May ble statsminister kort tid etter folkeavstemningen i 2016 hvor britene bestemte seg for å forlate EU.

Tirsdag var det meningen at parlamentet skulle stemme over brexit-avtalen, men avstemningen ble utsatt fordi det var åpenbart at avtalen ville bli nedstemt. Siden har May drevet hektisk møteaktivitet i flere EU-land for å prøve å forbedre avtalen.

(NTB/TV 2)