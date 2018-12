Tirsdag kveld gikk den antatte gjerningsmannen inn i de smale gatene hjertet av Strasbourg, bevæpnet med skytevåpen. 19.50 var han på julemarkedet som var fylt med folk på førjulshandel, og begynte å skyte.

To personer ble drept og 14 skadet, ifølge en pressemelding fra politiet onsdag formiddag. Tilstanden er alvorlig for ni av de skadde.

Det var tidligere opplyst at tre personer ble drept. Det er ikke kjent hva som er årsaken til forvirringen.

Navngis

Den antatte gjerningsmannen navngis som Chérif Chekatt ifølge Reuters. Han er 29 år og har hele 20 dommer på seg.

29-åringen ble raskt identifisert. Han er en lokal mann fra bydelen Neudorf i Strasbourg.

Politiet mener Cherif Chekatt handlet alene, men har pågrepet flere personer i miljøet rundt ham. De frykter at mannen på rømmen skal gjennomføre flere angrep, eller at andre skal bli inspirert og slå til. Frankrike har hevet beredskapsnivået til høyeste nivå.

Motivet for angrepet er ikke kjent, men saken etterforskes som en terrorhandling.

Kode S

Den mistenkte 29-åringen kommer fra et radikalisert miljø i bydelen Neudorf i Strasbourg. Han skulle pågripes tirsdag morgen - samme dag som terrorangrepet - for et ran begått i sommer, men han klarte å rømme. I leiligheten fant politiet en rifle og en granat, skriver BFMTV.

TV 2 var utenfor blokka hvor Chekatt bor onsdag formiddag. Politiets bombe-eksperter, og en rekke politifolk med finlandshetter ankom stedet. Folk i nabolaget er sjokkert.

– Vi er i et ganske belastet nabolag, sier et en innbygger til TV 2.

Chekatt skal ha sonet flere dommer for ran. Politiet mener mannen har blitt ytterligere radikalisert i fengsel, og han var registrert med «kode S», som betyr at han var på etterretningstjenestens liste over personer som kan være en trussel mot fransk nasjonal sikkerhet.

Skuddveksling

Innenriksminister Christophe Castaner sier sikkerhetsstyrker var i to konfrontasjoner med den gjerningsmannen hvor det ble løsnet skudd, før han forsvant.

– Jakten fortsetter, sier Laurent Nunez til fransk radio. Han sier det ikke kan utelukkes at den mistenkte har forlatt landet.

Den mistenkte ble truffet i armen, og skal være skadet.



Saken oppdateres.