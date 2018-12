Slik hylles Petter Northug av Idretts-Norge: – Langrenn er ikke i nærheten av det samme uten

Petter Northug har sammen emd skiforbundet invitert til pressekonferanse med fokus på hans fremtid.

Pressekonferansen skal avholdes klokken 12 i Trondheim.

Etter det TV 2 erfarer vil Northug varlse at han legger opp.

Det har fått flere i Idretts-Norge å finne frem superlativene. Tidligere skiskytterlegende og nå TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen synes det er en trist beskjed.

– Det er veldig trist at han nå legger opp. Jeg hadde et lite håp om vi fikk se han i VM i Seefeld. Han har nok tenkt nøye igjennom dette i lang tid og som han skriver i boken så mangler han litt motivasjon. Det er synd, for langrenn kommer ikke til å være i nærheten av det samme uten Petter Northug, sier Ole Einar Bjørndalen til TV 2.

44-åringen som har åtte OL-gull husker godt da han gikk mot Petter Northug i langrennssporet.

– Et av mine personlige minner er å kjenne på det rykket han hadde. Jeg har gått noen skiløp mot ham. Det å se reaksjonen og akselerasjonen var imponerende. Han var langt forut sin tid. Når han bestemte seg for noe, gikk han all-in. Han tok konsekvensene når han gikk på trynet og når det lykkes stod han igjen som en vinner. Det er typisk for en toppidrettsutøver som Northug, forteller Bjørndalen.

Iversen: – Mitt aller største forbilde

Emil Iversen, nå tidligere lagkamerat av Northug, er blant dem som hyller skikongen.

– Mitt aller største forbilde i skisporet, skriver han på Instagram, og legger også til hjerte-emoji, emneknaggene «TusenTakk» og «Kongen», samt et bilde av de to som deler seng.

Djupvik: – Tidenes langrennsløper

Tidligere landslagstrener Morten Aa Djupvik er klar på hva skiløperen Petter Northug har betydd.

– Tidenes langrennsløper og den mest betydningsfulle løperen for norsk og internasjonalt langrenn! Det sier tidligere landslagstrener, Morten Aa Djupvik til TV 2 og fortsetter:

– Selv om andre kan matche resultatene, vil jeg si det er umulig å kopiere Petters x-faktor som løper og person. Valget om å legge opp er forståelig, men likevel må jeg innrømme at det er vemodig, forteller den tidligere landslagstreneren.

Morten Aa Djupvik sier at selv om tidspunktet er litt overraskende, så gjentar han som mange ganger før:

– Petter er Petter! Og det er viktig at han får være det!

Nystad: – Trist at det er slutt på en så stor karriere

En annen tidligere landslagstrener, Trond Nystad, beskriver Petter Northug jr som en jordnær og flott gutt.