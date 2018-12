Ford fikk et nytt flaggskip i Europa og Norge da modellen Edge rullet inn for noen år siden.

Dette er en velvoksen bil som størrelsesmessig plasserer seg i klassen for store familie-SUVer. Litt mellom alle de folkelige bilene i segmentet – og en rekke mer kostbare modeller fra premium-merkene.

Prismessig undergår den de sistnevnte med god margin, særlig etter at nødvendig utstyr er på plass.

Nå har Edge fått en facelift,. Ford lover at den teknologisk sett skal være deres mest avanserte SUV noensinne. Også at den har blitt mer komfortabel og sportslig å kjøre.

Bremser til full stopp

Nye Edge har en rekke kamera- og sensorbaserte førerassistanseteknologier som er bygd for å gjøre kjøreturen så komfortabel og sikker som mulig. De inkluderer blant annet Adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering. Systemene hjelper sjåføren med å holde avstand og å holde plassen i feltet.

Den nye køassistenten gjør det også mulig for nye Edge sin adaptive cruisekontroll å automatisk bremse ned til full stopp, for eksempel ved kø, og deretter selv starte opp igjen i løpet av tre sekunder.

Dette kan bli påbudt i alle biler

Slik ser det ut inne i Vignale-versjonen. Bilen har tidligere fått kritikk for mye hardplast i midtkonsollen, den ser ut til å bli med videre på faceliften også.

Mye utstyr

Hvis bilen oppdager et saktegående eller stillestående kjøretøy i veibanen, hjelper systemet sjåføren med å styre slik at et sammenstøt blir forhindret. Nedbremsing etter kollisjon sørger for at bilen automatisk bremser etter at et sammenstøt har inntruffet. Den reduserte farten kan minimere risikoen for skade på bil og passasjerer.

Andre førerassistanseteknologier som leveres på nye Edge er blant annet adaptive frontlys, blindsoneovervåkning, blendingsfrie fjernlys, intelligent fartsholder, trafikkskiltgjenkjenning, fotgjengeroppdagelse og varsel om kryssende trafikk.

Edge kommer også med parkeringsassistent for parallell og vinkelrett parkering, samt utkjøringsassistanse.

Dette er bilen som parkerer seg selv

Edge er en av de mest sporty bilene i klassen, faceliften betyr bare mindre finpuss på designet.

Koble opp 10 enheter

FordPass Connect er en innebygd modemteknologi som gir deg muligheten til å styre en rekke av bilens funksjoner fra en app på mobiltelefonen. Du kan for eksempel låse opp og igjen bilen, fjernstarte den, sjekke kjøretøystatus som drivstoff- og oljenivå, samt lokalisere bilen.

Hele 10 enheter kan kobles på internett fra nye Edge WiFi-hotspot. Du får også live trafikkoppdateringer i navigasjonssystemet og hjelp til å finne raskeste alternative rute til ankomststedet, dersom det oppstår kø foran deg.

Kunder kan oppgradere bilen med et eksklusivt og spesialbygd B&O PLAY bilstereoanlegg som leverer hele 1000 Watt gjennom 12 høyttalere.

Bilen står stille – likevel går den tom for strøm

Fornyet Edge er på plass i Norge første halvår neste år.

Kommer første halvår 2019

I nye Edge kan du også personalisere det digitale instrumentpanelet og velge blant hele syv fargedesign. Du får bilen med panoramatak, både varme og kjøling i forsetene, oppvarmede bakseter og oppvarmet ratt.

Her er det fortsatt diesel (med Ad Blue) som gjelder.

En ny 2-liters biturbo dieselmotor er på plass. Denne yter 238 hestekrefter. Ford lover drivstofforbruk tilsvarende mindre motorer, men samme ytelse som langt større motorer. Motoren har mye dreiemoment ved lave turtall, og samtidig jevn akselerasjon. En helt ny 8-trinns automatgirkasse er tilgjengelig i kombinasjon med denne motoren.

Edge tilbys også med en 2-liters EcoBlue dieselmotor med 190 hester, 6-trinns manuell girkasse og firehjulstrekk.

Bilen kommer i flere versjoner: Sporty ST-Line, en mer luksuriøs Vignale og i Titanium-variant. Med de forskjellige variantene vil både eksteriør og interiør i bilene endre karakter. Ny Edge er klar for Norge i løpet av første halvår 2019.

LES MER: Én ting ødelegger for denne bilen i Norge

Se video av nye Ford Edge under:

​